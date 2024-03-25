1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому собору и дворцу Алькасар
Посетите крупнейший готический собор Европы и королевский дворец Алькасар. Узнайте тайны, насладитесь шедеврами и пройдите по следам великих мореплавателей
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«На входе в апельсиновый дворик вы узнаете, почему чучело крокодила является одним из символов храма, а также разгадаете тайну солнечных часов, украшающих наружные стены и 95-метровую башню»
11 июня в 09:00
12 июня в 16:00
€195 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
2 часа
Севильский собор и его великое прошлое: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Севильский собор, узнайте его легенды и секреты. Величественная архитектура, мавританское прошлое и сокровища ждут вас
Начало: Plaza Virgen de los Reyes
«Здесь вы увидите храм во всем его величии, дополняющем арабское наследие города»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Москва» в Севилье: район Макарена
Район Макарена в Севилье предлагает уникальное путешествие по узким улицам, дворцам и рынкам. Узнайте, почему его называют «Москва»
Начало: у Базилики де ла Макарена
«Кульминацией экскурсии станет посещение религиозного бара, где вы при желании попробуете местные крокеты и пиво»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Севильскому Кафедральному Собору
Посетите Севильский Кафедральный Собор и узнайте о его величественной архитектуре, исторических событиях и уникальных произведениях искусства
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств»
Расписание: Пн-Сб: 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Севилья Королевский Алькасар и Кафедральный Собор
Погрузитесь в историю Севильи, посетив Королевский Алькасар и Кафедральный Собор. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурное наследие города
Начало: Plaza del Triunfo, 1, 41004 Sevilla
«А художественные произведения великих художников и религиозных скульпторов, шкатулкой с произведениями искусств»
Расписание: Пн-Сб: 10:30
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Севильи в старинную задумчивую Кордову
Погрузитесь в историю Кордовы: римская эпоха, мусульманское завоевание, еврейское наследие и современные достопримечательности
«На экскурсии я подробнее познакомлю вас с этим символом религиозной толерантности»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€510 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Знакомьтесь - красавица Севилья: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Севильи, узнайте о её легендах и праздниках, посетите Севильский собор и Алькасар. Индивидуальная экскурсия
Начало: На площади Хереса
«Кафедральный собор и Алькасар (2,5–3 часа)После перерыва на обед мы с вами снова встретимся для знакомства с крупнейшим готическим собором в мире и местом захоронения Христофора Колумба»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei25 марта 2024Эльмира потрясающе провела экскурсию по Севилье: ориентируясь на темп группы (со мной были родители в возрасте) мы в комфортном режиме
- ММихаил1 марта 2024очень интересная и познавательная экскурсия. Эльмира замечательный рассказчик с хорошим чувством юмора
- ТТамара30 декабря 2023Экскурсия отличная! Саша очень интересно рассказывает, находит контакт со взрослыми и детьми. Я попросила ее адаптировать под мою 9 летнюю дочь.
- ТТаміла30 декабря 2023Очень понравилось! Узнали много нового и интересного! Очень компетентный гид! (Особенно советуем тем кто побывал на многих экскурсиях и увлекается историей и искусством)
- YYuriy27 октября 2021Экскурсия отличная.
- ААндрей13 января 2020Отличная экскурсия, прекрасный гид, очень понравилось, супер интересно и увлекательно!
- IIrina7 января 2020Нам очень повезло, что экскурсию нам провела именно Марина. Интересно, на одном дыхании, не только о соборе, но и Севилье,
Ответы на вопросы от путешественников по Севилье в категории «Святые места»
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