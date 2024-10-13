Индивидуальная
до 10 чел.
В Ситжес на машине времени
Эпохи приморского городка от рыбацкой деревни до центра гламура
7 июн в 10:00
9 июн в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морская прогулка на катере с вином и закусками
Насладиться красотой побережья Ситжеса, солёным бризом и купанием в бухте
Начало: В порту Ситжеса
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
от €265 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с очаровательным Ситжесом
Главные и тайные места старинного приморского города с профессиональным гидом
Начало: На площади Эдуарда Маристани
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina13 октября 2024Прекрасная обзорная экскурсия! Спасибо 🙏🏻
- AAlex2 августа 2024Экскурсия насыщена фактами из исторической жизни города. Удачно построен маршрут: потрясающей красоты виллы, отели, самобытные улочки старого города, музеи, библиотека, винная лавка, усыпальница и пр. Город не простой, Юлия со своей задачей справилась!
- ДДмитрий30 апреля 2023Два часа пролетели незаметно. Юлия показала и рассказала нам очень много интересного о Ситжесе и его истории, посетили очень интересные места мимо которых прошли бы не зная. Экскурсия очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Ситжесу в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Ситжесу в июне 2025
Сейчас в Ситжесе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 265. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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