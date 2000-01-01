Башня Претория, Проспект Римской империи, Дворцовая площадь, Кафедральный собор — что связано с этими местами? Какие события происходили здесь?

Древний город 🏙️ Таррагона хранит свои тайны, но дружелюбно откроет их для вас! Вам откроется незабываемый вид с Балкона Средиземноморья, вы пройдетесь по таинственным переулкам Старого города, увидите Дом с привидением и знаменитую улицу с пилонами, а также все то, что навсегда запечатлеется в вашей памяти!

Родина «живых» башен кастельс и красочного фестиваля Санта-Текла…

Узкие средневековые улочки, вымощенные необычными узорами камней, и амфитеатр времен Древнего Рима…

Великолепный вид на море 🌊 и арка в стене возрастом 2000 лет…

Интригующие рассказы и захватывающие истории 📖 древности и современности…

Все это Вы увидите и услышите во время пешеходной индивидуальной экскурсии 🧭 по прекрасной Таррагоне! Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города.

Кроме того, на индивидуальной экскурсии в Таррагоне Вам предстоит узнать: