Башня Претория, Проспект Римской империи, Дворцовая площадь, Кафедральный собор — что связано с этими местами? Какие события происходили здесь?
Древний город 🏙️ Таррагона хранит свои тайны, но дружелюбно откроет их для вас! Вам откроется незабываемый вид с Балкона Средиземноморья, вы пройдетесь по таинственным переулкам Старого города, увидите Дом с привидением и знаменитую улицу с пилонами, а также все то, что навсегда запечатлеется в вашей памяти!
Родина «живых» башен кастельс и красочного фестиваля Санта-Текла…
Узкие средневековые улочки, вымощенные необычными узорами камней, и амфитеатр времен Древнего Рима…
Великолепный вид на море 🌊 и арка в стене возрастом 2000 лет…
Интригующие рассказы и захватывающие истории 📖 древности и современности…
Все это Вы увидите и услышите во время пешеходной индивидуальной экскурсии 🧭 по прекрасной Таррагоне! Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города.
Кроме того, на индивидуальной экскурсии в Таррагоне Вам предстоит узнать:
Кто такие «босые братья»,
Зачем здесь африканец с гиппопотамом,
Как защищался город от войск Наполеона,
Почему у скульптуры Моисея рожки,
Чем известна Святая Фекла,
Что такое решетка желаний!
Что входит
услуги гида
максимум позитива
интересная прогулка!
Что не входит
входные билеты во внутренние помещения города
Начало
🚩 Plaça de la Imperial Tàrraco, 5 43005 Tarragona
Место завершения
🏁 Passeig de les Palmeres, s/n, 43004 Tarragona
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.