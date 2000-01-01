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Таррагона и ее тайны

5
35 отзывов
Мария В.
Мария В. – Гид из Таррагоны
Таррагона и ее тайны
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Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны

Что вы увидите

  • Бульвар Рамбла Нова
  • Памятник «Кастельерс» и Фонтан «Сентенарио»
  • Монастырь терезианок
  • Памятник героям 1811 года
  • Церковь босых кармелитов
  • Проспект Римской империи и Портал Рузе
  • Дворцовая площадь
  • Кафедральный собор
  • Старый город (Part Alta)
  • Дом с привидением Кастеярнау
  • Улица с пилонами
  • Самая короткая и узкая улица Таррагоны
  • Площадь Провинциального форума
  • Башня Пилата и Римский Цирк
  • Древний амфитеатр
  • Балкон Средиземноморья
Башня Претория, Проспект Римской империи, Дворцовая площадь, Кафедральный собор — что связано с этими местами? Какие события происходили здесь?
Древний город 🏙️ Таррагона хранит свои тайны, но дружелюбно откроет их для вас! Вам откроется незабываемый вид с Балкона Средиземноморья, вы пройдетесь по таинственным переулкам Старого города, увидите Дом с привидением и знаменитую улицу с пилонами, а также все то, что навсегда запечатлеется в вашей памяти!
  • Родина «живых» башен кастельс и красочного фестиваля Санта-Текла…
  • Узкие средневековые улочки, вымощенные необычными узорами камней, и амфитеатр времен Древнего Рима…
  • Великолепный вид на море 🌊 и арка в стене возрастом 2000 лет…
  • Интригующие рассказы и захватывающие истории 📖 древности и современности…
  • Все это Вы увидите и услышите во время пешеходной индивидуальной экскурсии 🧭 по прекрасной Таррагоне! Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города.

Кроме того, на индивидуальной экскурсии в Таррагоне Вам предстоит узнать:

  • Кто такие «босые братья»,
  • Зачем здесь африканец с гиппопотамом,
  • Как защищался город от войск Наполеона,
  • Почему у скульптуры Моисея рожки,
  • Чем известна Святая Фекла,
  • Что такое решетка желаний!
Что входит
  • услуги гида
  • максимум позитива
  • интересная прогулка!
Что не входит
  • входные билеты во внутренние помещения города
Начало
🚩 Plaça de la Imperial Tàrraco, 5 43005 Tarragona
Место завершения
🏁 Passeig de les Palmeres, s/n, 43004 Tarragona
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны
Таррагона и ее тайны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария В.
Мария В.
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35 отзывов оставили туристы

Мария В. проводит ещё 1 экскурсию

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