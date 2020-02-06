39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, легенды и архитектура старинного каталонского города на обзорной экскурсии

Мария
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Мария – ваш гид
Вы увидите все главные достопримечательности Таррагоны: Старый город, Кафедральный собор, Портал Розе, площадь Корсини и Королевскую площадь, церковь босых кармелитов и многое другое.

Я раскрою секреты римского, средневекового и современного города.

Покажу «решетку желаний» и расскажу, как Таррагона защищалась от войск Наполеона.

А еще проведу вас уютными улочками на «Балкон Средиземноморья», который впечатлит изумительной панорамой древнеримского амфитеатра и глубокого синего моря!
€103
88 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Империал Таррако ( Plaça de la Imperial Tàrraco)
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У этой экскурсии39 отзывов
5
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны

Что вас ожидает

Бульвар Рамбла Нова и римский проспект
Вы погуляете по главной улице современной Таррагоны и увидите памятник «Кастельерс» и фонтан «Сентенарио». Я расскажу, что означают их названия и с какими местными традициями связаны эти замечательные сооружения. Далее вы совершите «прыжок» во времени и окажетесь в Средневековье, где я покажу монастырь терезианок и церковь босых монахов-кармелитов. Еще немного — и вы на величественном проспекте Римской империи, вдоль которого тянется стена возрастом более 2 тысяч лет.

Прогулка по историческому центру
Через старинную арку в древнеримской стене вы попадете в Старый город и не спеша погуляете по улочкам, вымощенным маленькими камешками с оригинальными узорами. По пути увидите великолепную Дворцовую площадь, Кафедральный собор и даже Дом с привидениями, где иногда играет на рояле девушка. Я расскажу старинное предание о святом Павле, историю скульптуры Моисея и легенду о святой Фекле.

Таррагона с высоты птичьего полета
Вы обязательно увидите «визитную карточку» города — «Балкон Средиземноморья», откуда откроется потрясающий вид на амфитеатр и Балеарское море. Вы узнаете, для чего у памятника героям Таррагоны сфотографировалась королева Виктория, и увидите знаменитую улицу с пилонами. А еще услышите захватывающие истории о древности и современности Таррагоны и найдете место, где можно загадать желание.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты во внутренние помещения музеев и прочих достопримечательностей (там, где вход платный)

Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны
Тайны Таррагоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Империал Таррако ( Plaça de la Imperial Tàrraco).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Привет! Меня зовут Мария, я гид в Каталонии. С радостью покажу вам такие прекрасные города, как Реус, Таррагона, Торредембарра и много иных замечательных мест. Обещаю дружескую обстановку, красивые легенды и предания, запоминающиеся истории, рассказы о быте местных жителей и много позитивных впечатлений!
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39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Встретил нас гид там, где и обозначено в условиях экскурсии. При этом Мария была готова пойти нам навстречу как в части локации точки рандеву, так и по времени такового. Очень контактным показался нам этот человек - отвечал на все вопросы, не скупился на советы и рекомендации; налицо неформальный подход к теме экскурсии - рассказываются не только лишь сухие факты, ни какие-либо малоизвестные детали, а создается цельная картина, описывающая прошлое и настоящее города, увлечения его жителей, повествуется об их досуге. Безусловно советовал бы всем как приветливую Марию, так и излагаемый ею материал!
11 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Хорошо организован маршрут, много интересных подробностей, чего не прочитаешь в путеводителях. Мария рассказала об интересных обычаях и традициях в Таррагоне. Свою любовь к городу Мария передала и нам. Хочется ещё сюда вернуться и глубже изучить все тайны Таррагоны. Спасибо Мария!
5 января 2020
Спасибо за экскурсию. Это было очень интересно и познавательно. С уважением
27 декабря 2019
Очень понравилась гид Мария! Профессионально и очень интересно!
10 ноября 2019
Бронировала экскурсию для своих туристов. Туристы в восторге. Спасибо)))
3 ноября 2019
У нас была индивидуальным экскурсия с Марией, которая встретила нас на железнодорожном вокзале в Таррагоне. Мария очень увлекательно рассказывала нам об истории и современной жизни города, местных традициях, о сегодняшней жизни испанцев. Благодаря Марии мы много узнали о бытовых и культурных особенностях жизни в Испании. Она показала нам основные достопримечательности Таррагоны. Мария очень образованный и разносторонний человек. Было очень приятно видеть ее заинтересованность и позитивное отношение к туристам, проявляющим большой интерес к истории, культуре, традициям, национальной кухне и другим особенностям жизни Каталонии. Мы с удовольствием порекомендуем Марию в качестве гида для экскурсий, которые она предлагает. Эта экскурсия подойдет всем туристам, которые искренне интересуются прошлым, настоящим и будущим испанского народа. Смело отправляйтесь с Марией по самым интересным местам Таррагоны и ее окрестностей. Вы получите огромное удовольствие от общения с Марией. Выражаем ей огромную благодарность за великолепно проведенное время в Таррагоне!
14 октября 2019
Большое спасибо Марии за проведенную экскурсию. Детям 9 лет и взрослым было очень интересно и познавательно. Мария адаптирует всю информацию, которая интересна слушателям. Приедим в следующий раз обязательно оставим свой выбор на те экскурсии, которые проводит Мария.
29 сентября 2019
Огромное спасибо Марии за проведенную 15 сентября экскурсию "Тайны Таррагоны". Честно говоря, даже не ожидали, что будет так интересно) Нетривиальное повествование, легкий маршрут, внимание ко всем участникам экскурсии, интересный формат... Писать можно еще много теплых слов. И все они абсолютно объективны) Отдельное спасибо Марии за помощь в оставлении вещей на хранение, так как мы были с багажом))) Мои самые лучшие рекомендации!
29 сентября 2019
Прекрасная экскурсия! Содержательная! Всем рекомендую! Подойдет для детей и взрослых. Не пожалеете.
26 сентября 2019
Интересная экскурсия! Узнали для себя много нового, в том числе и про жизнь испанцев, традиции и быт))) Очень интересно, 2,5 часа прошли быстро и максимально интересно! Всем советую! Мы ещё и на праздник святой попали! 👌💪💃
Ещё 29 отзывов

Мария проводит ещё 3 экскурсии

Неизведанная ТаррагонаНеизведанная ТаррагонаНеизведанная Таррагона
95 за экскурсию
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Прогулка по самому колоритному району города с погружением в быт и историю рыболовецких кварталов
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Монастырь Поблет: королевская усыпальница и душа КаталонииМонастырь Поблет: королевская усыпальница и душа КаталонииМонастырь Поблет: королевская усыпальница и душа Каталонии
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Таррагона — город кастельсТаррагона — город кастельсТаррагона — город кастельс
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Насыщенная история, старинные легенды и самобытные традиции второго по величине города Каталонии
Когда-то прекрасная Таррагона прошла путь от маленького иберийского поселения до испанской столицы Римской империи. Предлагаю вам познакомиться с интересной и насыщенной историей города, в котором памятники античности соседствуют с модерновыми скульптурами, проникнуть в тайны Таррагоны и узнать новое о каталонских традициях, многие из которых зародились именно здесь. Если вы любите путешествия в историю, прогулки по древним улочкам и средневековые легенды, то вам точно сюда!

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