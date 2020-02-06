39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Бульвар Рамбла Нова и римский проспект

Вы погуляете по главной улице современной Таррагоны и увидите памятник «Кастельерс» и фонтан «Сентенарио». Я расскажу, что означают их названия и с какими местными традициями связаны эти замечательные сооружения. Далее вы совершите «прыжок» во времени и окажетесь в Средневековье, где я покажу монастырь терезианок и церковь босых монахов-кармелитов. Еще немного — и вы на величественном проспекте Римской империи, вдоль которого тянется стена возрастом более 2 тысяч лет.

Прогулка по историческому центру

Через старинную арку в древнеримской стене вы попадете в Старый город и не спеша погуляете по улочкам, вымощенным маленькими камешками с оригинальными узорами. По пути увидите великолепную Дворцовую площадь, Кафедральный собор и даже Дом с привидениями, где иногда играет на рояле девушка. Я расскажу старинное предание о святом Павле, историю скульптуры Моисея и легенду о святой Фекле.

Таррагона с высоты птичьего полета

Вы обязательно увидите «визитную карточку» города — «Балкон Средиземноморья», откуда откроется потрясающий вид на амфитеатр и Балеарское море. Вы узнаете, для чего у памятника героям Таррагоны сфотографировалась королева Виктория, и увидите знаменитую улицу с пилонами. А еще услышите захватывающие истории о древности и современности Таррагоны и найдете место, где можно загадать желание.