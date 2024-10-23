читать дальше

и дочка. Аня без проблем подстроилась под резкие изменения в составе.



Экскурсия отлично подойдёт для тех, кто любит прогулки и не любит скучные исторические факты. Кстати, сам маршрут ей тоже пришлось адаптировать и под ребёнка и под коляску, с чем она мастерски справилась. Мы чувствовали, заботу о нашем комфорте во время экскурсии.



С Аней легко общаться, как с давней подругой. Она знает удачные для фото городские локации, подсказывает куда и как встать. Получились отличные тёплые, живые кадры.



Аня, большое спасибо за то, какими настоящими ты запечатлела нас с дочкой в этот день.