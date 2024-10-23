Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Таррагоне: прогулка с фотосессией
Прогуляйтесь по Таррагоне и получите незабываемые фотографии на фоне исторических достопримечательностей. Узнайте интересные факты о местной культуре и быте
«Я сфотографирую вас на фоне римских развалин, средневековых улиц, площади и уютных кафе»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
«Бульвар Рамбла Нова — главная городская улица с примерами модернистской архитектуры»
Сегодня в 15:00
Завтра в 16:30
€135
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: На Новой Рамбле
«Погуляете по улице пилонов, увидите Дом с привидением и фальшивым фасадом, заглянете на площадь несуществующего фонтана и посмотрите на «Живые башни»»
Завтра в 11:00
13 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
