Индивидуальная
до 3 чел.
Торредембарра - обаяние каталонской старины
Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами
«И почему барочный храм Святого апостола Петра строился больше полувека»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Таррагоне - с коренной каталонкой
Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах
«Кафедральный собор (внешний осмотр) — архитектурное ядро средневековой Таррагоны, построенное на месте римского храма»
Завтра в 16:30
11 дек в 10:30
€135
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Таррагона: от древности к современности
Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас
Начало: На Новой Рамбле
«По узеньким улочкам переместитесь в эпоху Средневековья — к величественному Кафедральному собору»
13 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
