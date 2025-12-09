Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Таррагоне на русском языке, цены от €135, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 2 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Торредембарра - обаяние каталонской старины Прогулка по Торредембарре: хайкинг к маяку, осмотр ренессансной архитектуры и старинных храмов. Узнайте историю города и насладитесь видами «И почему барочный храм Святого апостола Петра строился больше полувека» €200 за всё до 3 чел. Пешая 2.5 часа 10% 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По Таррагоне - с коренной каталонкой Погрузитесь в атмосферу Таррагоны, где античность встречается с модерном. Узнайте о жизни города и его легендах «Кафедральный собор (внешний осмотр) — архитектурное ядро средневековой Таррагоны, построенное на месте римского храма» €135 €150 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Таррагона: от древности к современности Познакомьтесь с историей Таррагоны через её знаменитые места. Прогулка по узким улочкам, древние руины и захватывающие виды на море ждут вас Начало: На Новой Рамбле «По узеньким улочкам переместитесь в эпоху Средневековья — к величественному Кафедральному собору» €160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Таррагоны

