Обзорные экскурсии в Таррагоне

В Таррагоне древняя история оживает на каждом шагу.Город, который был важным центром Римской империи, предлагает уникальные экскурсии по своим улочкам и историческим местам.Прогулка по бульвару Рамбла с его статуями и

фонтанами, вид на море с Средиземноморского балкона, посещение амфитеатра и других памятников. Секреты древнего города, истории о рыцарях и средневековых привидениях, уютные местечки и местные легенды. В завершение экскурсии - электронная книга рецептов каталонской кухни в подарок. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о Таррагоне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отголоски римской эпохи

Мы прогуляемся по бульвару Рамбла с красивейшими статуями и фонтанами, а затем сфотографируемся на Средиземноморском балконе, откуда открывается потрясающий вид на море. Я расскажу вам о славном прошлом Таррагоны и покажу оставшиеся памятники Римской империи: вы увидите амфитеатр, где сражались гладиаторы, рассмотрите, как вплетается современная архитектура города в древние фундаменты. А если повезет (а везет обычно три раза в году), мы встретим настоящего гладиатора!

Секреты древнего города

Мы заглянем в потаенные уголки Таррагоны, где я поведаю вам истории о рыцарях и средневековых привидениях, покажу самые вкусные и уютные местечки города. Вы узнаете, почему Таррагону называют городом стони котов, почему местные жители так почитают Санта Теклу, где находился средневековый госпиталь и еще многое другое!

А после прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!

Организационные детали

Трансфер из Барселоны оплачивается отдельно, добраться до Таррагоны очень просто (я дам вам подробные инструкции).