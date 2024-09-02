Обзорные экскурсии в Таррагоне

Откройте для себя Таррагону: амфитеатр, средневековые привидения и вкусные местечки. Подарок: электронная книга рецептов каталонской кухни
В Таррагоне древняя история оживает на каждом шагу.
Город, который был важным центром Римской империи, предлагает уникальные экскурсии по своим улочкам и историческим местам.
Прогулка по бульвару Рамбла с его статуями и читать дальшеуменьшить
фонтанами, вид на море с Средиземноморского балкона, посещение амфитеатра и других памятников.
Секреты древнего города, истории о рыцарях и средневековых привидениях, уютные местечки и местные легенды. В завершение экскурсии - электронная книга рецептов каталонской кухни в подарок. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит новые знания о Таррагоне
Мы прогуляемся по бульвару Рамбла с красивейшими статуями и фонтанами, а затем сфотографируемся на Средиземноморском балконе, откуда открывается потрясающий вид на море. Я расскажу вам о славном прошлом Таррагоны и покажу оставшиеся памятники Римской империи: вы увидите амфитеатр, где сражались гладиаторы, рассмотрите, как вплетается современная архитектура города в древние фундаменты. А если повезет (а везет обычно три раза в году), мы встретим настоящего гладиатора!
Секреты древнего города
Мы заглянем в потаенные уголки Таррагоны, где я поведаю вам истории о рыцарях и средневековых привидениях, покажу самые вкусные и уютные местечки города. Вы узнаете, почему Таррагону называют городом стони котов, почему местные жители так почитают Санта Теклу, где находился средневековый госпиталь и еще многое другое!
А после прогулки вас ждет небольшой подарок: электронная версия «Книги рецептов каталонской кухни». Вы сможете приготовить дома многие блюда их тех, что покорят вас в Испании!
Организационные детали
Трансфер из Барселоны оплачивается отдельно, добраться до Таррагоны очень просто (я дам вам подробные инструкции).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Таррагоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом читать дальшеуменьшить
деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марианна
26 августа посетили с экскурсией Таррагону. Наш гид Юлия показала и ретроперспективу старинного города и новый облик прекрасной Таррагоны. Узкие атмосферные улочки, величественный кафедральный собор, истории о святых и их самоотречении, гладиаторских боях и цирке, который очень далёк от современного. И потрясающе красивые виды на город с крыши высотного отеля. Было интересное увлекательное и непринуждённое общение. Спасибо большое!
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А
Ариадна
Очень рекомендую познакомиться с Таррагоной с экскурсоводом Юлией. Получили много интересной информации в доступной форме, сопровождающейся фотографиями(Юлия рекомендовала замечательные виды). По окончанию экскурсии Юлия созвонилась и организовала поездку на ферму морепродуктов (около часа езды от Таррагоны). А позже прислала много интересной информации на вотсап.
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Ирина
Экскурсию для меня проводила Юлия. Для меня все было интересно. Мне очень понравилось, что Юля учла и мои профессиональные интересы. Я бы ее порекомендовала любому путешественнику.
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V
Vladimir
Vse proshlo kak nelzja otlichno. Informativnij I poznavatelnij tour. 5 ballov!!!
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Н
Николай
Интересный тур, увлеченный профессиональный гид, спасибо!
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Н
Наталья
Хорошая экскурсия. Юлия очень позитивный человек.
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