Еще несколько необычных экскурсий на Тенерифе

Вулкан Teide-Garachico-Icod de los Vinos с дегустацией вин- Пиратское ущелье Masca.

Виды застывших потоков лавы и вулканические пейзажи. Инопланетные окрестности: Лунные и марсианские поля. Вулканический туф. Впервые окрестности вулкана «засветились» в большом кинематографе в 1966 г. : здесь снимали «Миллион лет до нашей эры». Авторы нового масштабного блокбастера «Битва Титанов» тоже выбрали кальдеру в качестве эффектного фона для батальных сцен.

Старые городки, где живет история 📖. Garachico- главные морские ворота в прошлом. 5 мая 1706 г. извержение вулкана Монтанья Негра похоронило большую часть города вместе с портом. На рассвете на Гарачико стала надвигаться река из раскаленной лавы. Лава текла медленно, поэтому горожане успели разбежаться кто куда (никто из людей не погиб). Но от некогда процветающего города остались лишь воспоминания, да несколько чудом уцелевших зданий.

У туристов, от посещения городка Икод де лос Винос (Icod de los Vinos), обычно остаются самые приятные впечатления. Здесь принято пробовать местные вина и ликеры, после чего экскурсия ⛳ становится гораздо увлекательнее и веселее. Драконово дерево 🌲 (Dracaena Draco) — достопримечательность 🏛️ номер один в Икоде. Церковь ⛪ Святого Марка (Iglesia de San Marcos) с изящным внутренним убранством.

Маска. Вековая оторванность от внешнего мира породила легенды о приюте пиратов и спрятанных здесь несметных сокровищах. Сегодня в Маске проживает всего 120 человек. Многие дома давно заброшены. Несмотря на это, в деревне есть магазинчики и рестораны для туристов.