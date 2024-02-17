Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Групповая экскурсия на Тенерифе

Отправиться на групповой дайвинг в идеальное место, где можно увидеть скатов, черепах, мурен, крабов

Мы организуем погружения в красивом месте Bahía de las Rayas (Залив скатов). Как и следует из названия, здесь обитает несколько видов дружелюбных скатов. Обычно они не боятся дайверов, поэтому нередко подходят вплотную. Большая часть дна покрыта вулканическим рифом. Это излюбленное место для подводных животных и рыб. Прекрасная локация, чтобы освоить азы дайвинга!
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Кто проживает на дне океана, или Пробное погружение с аквалангами
Ближайшие даты:
17
фев
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фев
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фев
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
20 минут€75
40 минут€95
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Прежде всего — инструктаж (30 мин.). Мы используем специально подготовленное видео или проводим обучение лично. В обоих случаях вы всё поймёте, сложного там мало!
  • Затем каждому участнику выдаём тёплый гидрокостюм и полное оборудование и спускаемся в воду. Новички находятся под присмотром инструктора, в максимальном соотношении два к одному, что обеспечивает комфорт и безопасность. Это отличает нас от других школ, где на одного инструктора может приходиться до 8 человек.
  • Во время погружения вы увидите около 15 видов рыб, скатов, черепах, крабов, мурен, осьминогов, каракатиц, креветок и многих других жителей океана. Хотя скаты и встречаются нам каждый день, мы не можем гарантировать их появление — это дикая природа!

Безопасность и здоровье

Статистика показывает, что дайвинг очень безопасен для новичков. Его можно сравнить с поездкой на велосипеде. Поэтому он доступен и для детей 8+. Каждый участник будет застрахован. Погружение подходит людям в любой физической форме. Однако, если вы страдаете астмой, эпилепсией, хроническими заболеваниями сердца, принимаете лекарства, препятствующие управлению автомобилем, не можете заниматься спортом по любой другой причине, обратитесь за справкой к вашему врачу. Беременным женщинам не рекомендуется заниматься дайвингом.

Организационные детали

  • Минимальный возраст участников — 8 лет
  • Наша школа расположена прямо перед входом в воду в Заливе скатов, что очень удобно для дайверов. Вы можете оставить личные вещи в дайв-центре, переодеться или воспользоваться туалетом.
  • По запросу мы делаем фотографии/видео за дополнительную плату до 25€/чел.

Начало и продолжительность

  • Время, которое автоматически отображается в бронировании, может быть изменено в зависимости от количества бронирований и погоды в этот день. Дождитесь подтверждения по электронной почте и держите свой контактный телефон включённым.
  • Продолжительность погружения зависит от выбранного билета (см. ниже), но тренировки и подготовка всегда занимают много времени, мы никогда не торопимся при погружении с аквалангом. Всё вместе — подготовка и погружение — длится около 2,5–3 часов.
  • Если вы воспользуетесь нашим трансфером, это также займёт дополнительное время. Трансфер осуществляется в группах, поэтому иногда приходится ждать других участников до начала программы или ждать транспорт для обратного трансфера уже после погружения.

Транспорт

  • Мы предоставляем трансфер из вашего отеля за 20–30 минут до начала программы и заранее предупреждаем о времени прибытия машины. Стоимость перевозки туда и обратно от Кайяо Сальвахе до Эль Медано составляет 2€ за пассажира. Из Лос Гигантеса, Алькала, Плайя Сан Хуан, Абама — 15€ за машину.
  • Мы забираем гостей только с южной части острова

Правила бронирования и возврат денег

  • Если вы бронируете менее чем за 18 часов до начала программы, пожалуйста, напишите нам, чтобы согласовать место и время встречи
  • Проверяйте электронную почту и держите контактный телефон включённым
  • Если вы поедете на собственном авто, сообщите нам об этом в комментарии к бронированию. Вы сможете припарковаться рядом с нашим зданием. В особо оживлённые дни вы сможете найти место в пределах 200 метров.
  • Вы можете получить возврат, только если отмените поездку более чем за 24 часа до начала программы

ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лос Кристианос
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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