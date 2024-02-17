Мы организуем погружения в красивом месте Bahía de las Rayas (Залив скатов). Как и следует из названия, здесь обитает несколько видов дружелюбных скатов. Обычно они не боятся дайверов, поэтому нередко подходят вплотную. Большая часть дна покрыта вулканическим рифом. Это излюбленное место для подводных животных и рыб. Прекрасная локация, чтобы освоить азы дайвинга!

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Описание

Что вас ожидает

Прежде всего — инструктаж (30 мин.). Мы используем специально подготовленное видео или проводим обучение лично. В обоих случаях вы всё поймёте, сложного там мало!

Затем каждому участнику выдаём тёплый гидрокостюм и полное оборудование и спускаемся в воду. Новички находятся под присмотром инструктора, в максимальном соотношении два к одному, что обеспечивает комфорт и безопасность. Это отличает нас от других школ, где на одного инструктора может приходиться до 8 человек.

Во время погружения вы увидите около 15 видов рыб, скатов, черепах, крабов, мурен, осьминогов, каракатиц, креветок и многих других жителей океана. Хотя скаты и встречаются нам каждый день, мы не можем гарантировать их появление — это дикая природа!

Безопасность и здоровье

Статистика показывает, что дайвинг очень безопасен для новичков. Его можно сравнить с поездкой на велосипеде. Поэтому он доступен и для детей 8+. Каждый участник будет застрахован. Погружение подходит людям в любой физической форме. Однако, если вы страдаете астмой, эпилепсией, хроническими заболеваниями сердца, принимаете лекарства, препятствующие управлению автомобилем, не можете заниматься спортом по любой другой причине, обратитесь за справкой к вашему врачу. Беременным женщинам не рекомендуется заниматься дайвингом.

Организационные детали

Минимальный возраст участников — 8 лет

Наша школа расположена прямо перед входом в воду в Заливе скатов, что очень удобно для дайверов. Вы можете оставить личные вещи в дайв-центре, переодеться или воспользоваться туалетом.

По запросу мы делаем фотографии/видео за дополнительную плату до 25€/чел.

Начало и продолжительность

Время, которое автоматически отображается в бронировании, может быть изменено в зависимости от количества бронирований и погоды в этот день. Дождитесь подтверждения по электронной почте и держите свой контактный телефон включённым.

Продолжительность погружения зависит от выбранного билета (см. ниже), но тренировки и подготовка всегда занимают много времени, мы никогда не торопимся при погружении с аквалангом. Всё вместе — подготовка и погружение — длится около 2,5–3 часов.

Если вы воспользуетесь нашим трансфером, это также займёт дополнительное время. Трансфер осуществляется в группах, поэтому иногда приходится ждать других участников до начала программы или ждать транспорт для обратного трансфера уже после погружения.

Транспорт

Мы предоставляем трансфер из вашего отеля за 20–30 минут до начала программы и заранее предупреждаем о времени прибытия машины. Стоимость перевозки туда и обратно от Кайяо Сальвахе до Эль Медано составляет 2€ за пассажира. Из Лос Гигантеса, Алькала, Плайя Сан Хуан, Абама — 15€ за машину.

Мы забираем гостей только с южной части острова

Правила бронирования и возврат денег