Светлана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

«Посмотреть Тенерифе и успеть в него влюбиться ❤️ с первого взгляда»…

Посмотреть все самые интересные и знаковые места острова вечной весны за один день? Легко и главное — незабываемо! Эта обзорная экскурсия ⛳ для тех, кто путешествует на лайнере, и у кого ограничено время, но при этом большое желание увидеть красоту Тенерифе.

Утром я забираю вас с порта в Санта-Крузе, и направляемся мы в Икод де Лос Винос — винную столицу острова. Это поистине романтичное место, что покорит сердце каждого гостя. Древнее Драконовое дерево 🌲 возвышается перед смотровой площадкой, внушая трепет. Ему больше тысячи лет! Оно одно из символов Тенерифе, слава о котором приманивает туристов со всего мира. Впечатляют и местные вина. Здесь этот напиток умеют и пить, и изготовлять. Многие из сортов, что нам предстоит продегустировать, больше нигде невозможно попробовать — уникальный вкус, ведь канарцы известны своим мастерством. Такие же тут и сыры. Оценить их вы сможете сами во время дегустации.

Дальше наш путь приведет нас к смотровой площадки изумительной красоты. Под нами расстилается Гарачико, живописно расположенный на берегу океана. Но интересен город 🏙️ не только пейзажами, но и своей историей 📖, полной драматичности. Когда-то он был главными морскими воротами острова, но лава укрыла улицы и здания, пощадив людей, которые успели покинуть родной дом… Спустя века, он снова прекрасен и поражает воображение архитектурой, однако большие суда уже давно не бывали в этих водах…

Прошлое города, в котором мы остановимся после, не менее насыщено. Сантьяго Дель Тейде тоже пережил извержение вулкана, однако также обошлось без человеческих жертв — лава просто разделилась перед тем, как подступить к городу на два потока и прошла стороной. Это, считают местные жители, заслуга священника, который усиленно посылал молитвы в небо, прося о пощаде.

Напоминание о Тенерифе оставить можно не только в памяти. Путешествие приведет нас к одной из самых лучших сувенирных лавок на острове 🏝️. Здесь можно купить то, что канарцы усердно изготовили своими руками. От оливковых лопаток на кухню 🥧 до элитных сигар, которые приобрести можно далеко не в каждом магазине на острове. А уж украшения из оливина, добытого из нутра вулкана и обсидиана — это визитная карточка местных модниц!

Затем нам предстоит отправиться на самую вершину вулкана Тейде, веками красующегося на гербе острова. Почему именно он — вопросов не возникнет, как только вы окажетесь среди фантастических пейзажей, которые натуральной площадкой для съемок выбирала целая плеяда знаменитых режиссеров! Это и правда словно сюжет из кино 🎥 — ощущение, что вы на другой планете, на Марсе или внезапно перенеслись на Луну. Спуск также незабываем. Мы окажемся в сосновом лесу «Ла Эсперанса», полном тайн и загадок, где длинные и гибкие ветви сплелись в тесном объятии, образуя своеобразные узоры. Лесные тишина и покой подарят внутреннюю гармонию и наполненность. Такого природного разнообразия на вулкане не ожидает увидеть никто. В этом и есть уникальность острова.

Подкрепимся мы в ресторане с местной кухней. О местах, где можно по-настоящему вкусно поесть знают только знатоки. Туда мы и направимся, чтобы убедиться — канарцы искусны не только в винах и ремеслах. После обеда вернемся в порт. Эта поездка станет для вас открытием и познакомит с нравом местных жителей и чудесами острова вечной весны!