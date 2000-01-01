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Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.

Вадим Ф.
Вадим Ф. – Гид из Тенерифе
Встреча восхода на Тейде — событие, которое навсегда останется с вами.

На высоте 3718 м вы не устанете любоваться чистейшим небом, в котором нет облаков.

Эта особенность атмосферы помогает делать научные открытия специалистам из именитой обсерватории Изанья.

Перед встречей рассвета вас ждет ночь на высокогорной базе «Альтависта»: уже там вы восхититесь миллионами хорошо видимых звезд.
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Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.
Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.

Что вы увидите

  • вулкан Эль-Тейде
Самое необычное, самое незабываемое, самое захватывающее, самое красивое 🤩, самое романтичное и самое экстремальное событие, которое с Вами может произойти на Тенерифе — это встреча нового дня на самой высокой вершине Испании и Атлантического океана, на пике дремлющего вулкана Эль-Тейде. Его высота над уровнем моря 🌊 3718 метров. Без сомнений, Вы будете поражены не только восходом солнца на самой высокой точке Испании, но и вся ночь, предшествующая восходу, откроет для Вас звездное небо во всей красе и чистоте. Ведь не зря же здесь, на Тейде, находится известнейшая астрономическая обсерватория Изанья, которая вместе с обсерваторией Роке-де-лос-Мучачос острова Ла-Пальма входит в состав Северной Европейской Обсерватории. Высокая прозрачность атмосферы, столь присущая Тенерифе в целом и Тейде в частности, позволит Вам наблюдать такое количество звезд, которое ни в одном другом месте Вы просто не увидите. И это ещё не всё. Наша экскурсия ⛳ состоит из двух частей. Часть первая — обзорная экскурсия по Национальному Парку Лас-Каньядас-дель-Тейде. И часть вторая — это собственно то, ради чего мы сюда забрались — незабываемое и восхитительное пробуждение светила. Эта часть состоит из следующих этапов: подъем до альпийского приюта Альтависта, ночь под мириадами звезд, восхождение по каменистой тропе на пик Тейде. Восход!!! Спуск на нижнюю станцию фуникулёра.
Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида
  • ночевка в альпийском приюте
  • подъем на фуникулере
  • двухразовое питание.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 отель
    Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.
    Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.
    Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.
    Встреча восхода солнца на пике вулкана Эль-Тейде. Высота 3718м.

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Вадим Ф.
    Вадим Ф.
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    Вадим Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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