Самое необычное, самое незабываемое, самое захватывающее, самое красивое 🤩, самое романтичное и самое экстремальное событие, которое с Вами может произойти на Тенерифе — это встреча нового дня на самой высокой вершине Испании и Атлантического океана, на пике дремлющего вулкана Эль-Тейде. Его высота над уровнем моря 🌊 3718 метров. Без сомнений, Вы будете поражены не только восходом солнца на самой высокой точке Испании, но и вся ночь, предшествующая восходу, откроет для Вас звездное небо во всей красе и чистоте. Ведь не зря же здесь, на Тейде, находится известнейшая астрономическая обсерватория Изанья, которая вместе с обсерваторией Роке-де-лос-Мучачос острова Ла-Пальма входит в состав Северной Европейской Обсерватории. Высокая прозрачность атмосферы, столь присущая Тенерифе в целом и Тейде в частности, позволит Вам наблюдать такое количество звезд, которое ни в одном другом месте Вы просто не увидите. И это ещё не всё. Наша экскурсия ⛳ состоит из двух частей. Часть первая — обзорная экскурсия по Национальному Парку Лас-Каньядас-дель-Тейде. И часть вторая — это собственно то, ради чего мы сюда забрались — незабываемое и восхитительное пробуждение светила. Эта часть состоит из следующих этапов: подъем до альпийского приюта Альтависта, ночь под мириадами звезд, восхождение по каменистой тропе на пик Тейде. Восход!!! Спуск на нижнюю станцию фуникулёра.