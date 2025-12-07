Мои заказы

Ночные прогулки и экскурсии Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Толедо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Понять и полюбить Толедо
Пешая
3 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Вечерний Толедо
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
€130 за всё до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
3 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • д
    дения
    7 декабря 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Восторг и браво, Ольга, вы умница
  • О
    Олег
    18 ноября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Прекрасная и интересная экскурсия, Иван рассказал множество интересных и занимательных историй.
  • М
    Михаил
    17 ноября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Огромное спасибо. Ольга великолепный человек и потрясающий гид и рассказчик. Так показать и преподнести Толедо может только человек который бесконечно
    читать дальше

    влюблён в город, и любовь которого подкреплена огромным багажом знаний и интересных фактов. Толедо город обязательный для посещения и обязательно это делать в сопровождение Ольги!

  • Ч
    Чёрная
    2 ноября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно! Толедо- то место, где
    читать дальше

    гид просто необходим, чтобы соориентироваться в городе и не пропустить важных деталей. И нам в этом смысле повезло! Иван отличный рассказчик, интересно, легко и с юмором подает информацию, его рассказы о синагоге и кафедральном соборе были очень увлекательными, со множеством исторических деталей и сюжетов. Кроме этого, Иван порекомендовал достопримечательности, которые мы смогли посмотреть самостоятельно (всё охватить в рамках экскурсии просто невозможно!), а также очень вкусный ресторан:) Иван, спасибо большое! Вашу экскурсию однозначно рекомендую!

  • Л
    Людмила
    2 ноября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Иван прекрасный рассказчик, хорошо доносит материал для слушателей. Провели незабываемые по впечатлениям три часа в Толедо вместе с Иваном.
  • М
    Максим
    1 ноября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Были с любимой вчера в Толедо, договорились с Иваном провести нам экскурсию. Иван - мужчина в возрасте, давно живёт в
    читать дальше

    Испании и так же давно проводит экскурсии. Он прекрасно владеет материалом, прекрасно умеет донести его до слушателя, ну, и, 3 часа - оптимальное время, чтобы впитать услышанное и не перегрузиться. В общем, повезло нам!

  • Т
    Татьяна
    30 октября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Прекрасный Толедо и отличная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет. Всем очень понравилось. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Экскурсия нам очень понравилась!
    Ольга великолепный гид, внимательная, очень приятная в общении, мы получили огромное удовольствие от дня проведенного в Толедо с Ольгой!
  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Огромна благодарность за интересную живую экскурсию! Ольга не только сертифицированный экскурсовод и чудесный рассказчик, но и просто приятный человек и собеседник.
    Рекомендую!💯🇪🇸
  • N
    Natalia
    10 октября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Отличная экскурсия, прекрасный гид Иван, потрясающий город! Все очень понравилось, отличная организация. Впечатлений масса: собор, старый город, синагога. Чувствуешь себя просто букашкой рядом с этой величественной красотой. Ну, и ножей с ножницами, конечно, с собой увезла))
  • Н
    Нина
    8 октября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Ольга провела с нами чудесные три часа. Провела нас так, чтобы избежать толп. Очень интересно и с любовью рассказала о Толедо. Сын 11 лет, хоть и устал, но вечером сказал, что ему было интересно
  • О
    Ольга
    22 сентября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Толедо прекрасен. Экскурсия понравилась, все самое интересное посмотрела, не смотря на то, что экскурсия была во второй половине дня (мы
    читать дальше

    начали в 16). Рассказ увлекательный и последовательный, чувствуется настоящая любовь к городу. Обязательно надо поехать на смотровую, чтобы увидеть этот сказочный город с высоты. Ольге огромное спасибо за душевность и интересную историю!

  • И
    Ирина
    13 сентября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Прогулка по Толедо с Ольгой доставила нам огромное удовольствие. Ольга яркий, живой и эмоциональный рассказчик, знает очень много о городе и его тайнах. Огромное впечатление произвел кафедральный собор и рассказ о нем. Приятен момент встречи на вокзале на авто
  • С
    Светлана
    12 сентября 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Иван великолепный рассказчик и знаток своего дела, влюблённый в историю Толедо искусство.
    Кроме того мы благодарим Ивана за заботу и организацию нашего маршрутам с учётом наших возможностей и пожеланий.
    Большое спасибо.
  • В
    Валерия
    12 сентября 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Ольга - лучший гид, которого довелось встретить! Харизматичная, компетентная, живая и прям своя:) спасибо за этот день, было очень интересно и познавательно!!
  • A
    Aleksandra
    25 августа 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Ольга замечательный гид!
    Профессионал своего дела, мы были с маленькой дочкой, Ольга максимально адаптировала нашу экскурсию в жаркую погоду с маленьким ребёнком, благодарим от души!
  • Н
    Наташа
    25 августа 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Оля замечательный экскурсовод! Было интересно, познавательно и не утомительно!
  • Н
    Наталья
    31 июля 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Мы очень рады, что Ольга была нашим гидом. Экскурсия пролетела на одном дыхании, было интересно, вкусно, не напряжно и мы ни секунды не скучали. Огромное спасибо за незабываемые впечатления от Толедо! 🙏
  • Е
    Евгения
    27 июля 2025
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Большое спасибо Ивану за замечательную экскурсию по г. Толедо от всей нашей группы! Было очень интересно как взрослым, так и детям-что, в нашем случае, было особенно важно!
  • Е
    Елена
    28 июня 2025
    Понять и полюбить Толедо
    Это было прекрасное путешествие с Ольгой по Толедо. Ольга профессионал, прекрасная подача информации, мы увидели Толедо из разных точек. Полюбили
    читать дальше

    этот город, хочется вернуться и снова наслаждаться его улочками и достопримечательностями. Ольга специалист своего дела и очень приятный в общении человек. Ольга, большое спасибо вам, надеюсь мы еще вернемся в ваш прекрасный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Толедо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Понять и полюбить Толедо
  2. Вечерний Толедо
  3. Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Сколько стоит экскурсия по Толедо в декабре 2025
Сейчас в Толедо в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 180. Туристы уже оставили гидам 227 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Толедо (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Ночные», 227 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль