Индивидуальная экскурсия: Понять и полюбить Толедо за один день
Толедо - город-музей под открытым небом. Пройдите по узким улочкам, узнайте о трёх культурах, полюбуйтесь архитектурой и захватывающими панорамами
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Ночная магия Толедо: индивидуальная экскурсия
Окунитесь в таинственную атмосферу ночного Толедо, где узкие улочки и легенды старого города создают незабываемое впечатление
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
€130 за всё до 3 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ддения7 декабря 2025Восторг и браво, Ольга, вы умница
- ООлег18 ноября 2025Прекрасная и интересная экскурсия, Иван рассказал множество интересных и занимательных историй.
- ММихаил17 ноября 2025Огромное спасибо. Ольга великолепный человек и потрясающий гид и рассказчик. Так показать и преподнести Толедо может только человек который бесконечно
- ЧЧёрная2 ноября 2025Прекрасная экскурсия по бывшей столице Испанской империи. Даже несмотря на небольшой дождик, наша прогулка прошла замечательно! Толедо- то место, где
- ЛЛюдмила2 ноября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Иван прекрасный рассказчик, хорошо доносит материал для слушателей. Провели незабываемые по впечатлениям три часа в Толедо вместе с Иваном.
- ММаксим1 ноября 2025Были с любимой вчера в Толедо, договорились с Иваном провести нам экскурсию. Иван - мужчина в возрасте, давно живёт в
- ТТатьяна30 октября 2025Прекрасный Толедо и отличная экскурсия. Были с детьми 10 и 12 лет. Всем очень понравилось. Рекомендуем!
- ЕЕлена26 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась!
Ольга великолепный гид, внимательная, очень приятная в общении, мы получили огромное удовольствие от дня проведенного в Толедо с Ольгой!
- ООльга13 октября 2025Огромна благодарность за интересную живую экскурсию! Ольга не только сертифицированный экскурсовод и чудесный рассказчик, но и просто приятный человек и собеседник.
Рекомендую!💯🇪🇸
- NNatalia10 октября 2025Отличная экскурсия, прекрасный гид Иван, потрясающий город! Все очень понравилось, отличная организация. Впечатлений масса: собор, старый город, синагога. Чувствуешь себя просто букашкой рядом с этой величественной красотой. Ну, и ножей с ножницами, конечно, с собой увезла))
- ННина8 октября 2025Ольга провела с нами чудесные три часа. Провела нас так, чтобы избежать толп. Очень интересно и с любовью рассказала о Толедо. Сын 11 лет, хоть и устал, но вечером сказал, что ему было интересно
- ООльга22 сентября 2025Толедо прекрасен. Экскурсия понравилась, все самое интересное посмотрела, не смотря на то, что экскурсия была во второй половине дня (мы
- ИИрина13 сентября 2025Прогулка по Толедо с Ольгой доставила нам огромное удовольствие. Ольга яркий, живой и эмоциональный рассказчик, знает очень много о городе и его тайнах. Огромное впечатление произвел кафедральный собор и рассказ о нем. Приятен момент встречи на вокзале на авто
- ССветлана12 сентября 2025Иван великолепный рассказчик и знаток своего дела, влюблённый в историю Толедо искусство.
Кроме того мы благодарим Ивана за заботу и организацию нашего маршрутам с учётом наших возможностей и пожеланий.
Большое спасибо.
- ВВалерия12 сентября 2025Ольга - лучший гид, которого довелось встретить! Харизматичная, компетентная, живая и прям своя:) спасибо за этот день, было очень интересно и познавательно!!
- AAleksandra25 августа 2025Ольга замечательный гид!
Профессионал своего дела, мы были с маленькой дочкой, Ольга максимально адаптировала нашу экскурсию в жаркую погоду с маленьким ребёнком, благодарим от души!
- ННаташа25 августа 2025Оля замечательный экскурсовод! Было интересно, познавательно и не утомительно!
- ННаталья31 июля 2025Мы очень рады, что Ольга была нашим гидом. Экскурсия пролетела на одном дыхании, было интересно, вкусно, не напряжно и мы ни секунды не скучали. Огромное спасибо за незабываемые впечатления от Толедо! 🙏
- ЕЕвгения27 июля 2025Большое спасибо Ивану за замечательную экскурсию по г. Толедо от всей нашей группы! Было очень интересно как взрослым, так и детям-что, в нашем случае, было особенно важно!
- ЕЕлена28 июня 2025Это было прекрасное путешествие с Ольгой по Толедо. Ольга профессионал, прекрасная подача информации, мы увидели Толедо из разных точек. Полюбили
