Экскурсии выходного дня в Толедо

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Толедо на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Пешая
73 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Вечерний Толедо
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия по загадочным улицам Толедо
Хотите избежать дневной жары и суеты? Вечерний Толедо откроет вам свои тайны и легенды в свете ночных огней. Окунитесь в атмосферу бывшей столицы Испании
19 июля в 19:00
20 июля в 19:00
130 за всё до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandr
    10 июня 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Нам всё очень понравилось!:)
  • Л
    Лариса
    5 июня 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
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    с высоты, и заканчивая кафедральным собором, который произвёл неизгладимое впечатление и про который Иван знает всё! Иван замечательный рассказчик, с большим чувством юмора, нам было легко и приятно общаться. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ивана за такую отличную экскурсию! Очень советуем посмотреть Толедо с Иваном

    Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадкиНам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки
  • С
    Саша
    15 мая 2024
    Толедо - история, к которой можно прикоснуться
    Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
  • Н
    Николай
    9 декабря 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
  • A
    Anastasia
    27 октября 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
    Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чемПровели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем
  • K
    Karina
    12 мая 2023
    Эль Греко - великий художник из Толедо
    Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
    Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас

Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июле 2024
Сейчас в Толедо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 180. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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