A Aleksandr Толедо - история, к которой можно прикоснуться Нам всё очень понравилось!:)

Л Лариса Толедо - история, к которой можно прикоснуться читать дальше с высоты, и заканчивая кафедральным собором, который произвёл неизгладимое впечатление и про который Иван знает всё! Иван замечательный рассказчик, с большим чувством юмора, нам было легко и приятно общаться. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ивана за такую отличную экскурсию! Очень советуем посмотреть Толедо с Иваном Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо

С Саша Толедо - история, к которой можно прикоснуться Очень интересно и познавательно!! Спасибо!

Н Николай Эль Греко - великий художник из Толедо Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.

A Anastasia Эль Греко - великий художник из Толедо Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени