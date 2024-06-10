1 чел.
По популярности
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Узнайте историю Толедо и Испании на авто-пешеходной экскурсии. Откройте для себя монастыри, церкви, дворцы и узкие переулочки древнего города
Начало: По договоренности
18 июля в 09:00
19 июля в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия по загадочным улицам Толедо
Хотите избежать дневной жары и суеты? Вечерний Толедо откроет вам свои тайны и легенды в свете ночных огней. Окунитесь в атмосферу бывшей столицы Испании
19 июля в 19:00
20 июля в 19:00
€130 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эль Греко - великий художник из Толедо: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир Эль Греко, исследуя его произведения и прогуливаясь по историческим местам Толедо. Узнайте больше о жизни и творчестве великого мастера
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandr10 июня 2024Нам всё очень понравилось!:)
- ЛЛариса5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
- ССаша15 мая 2024Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
- ННиколай9 декабря 2023Спасибо! Иван очень приятный эрудированный профессиональный гид. Было интересно и взрослым и ребёнку.
- AAnastasia27 октября 2023Провели великолепный день в Толедо под «крылом» Ивана. Очень увлеченный человек, любит город, знает о чем говорит, большой опыт проведения экскурсии ни только в части Эль Греко, но и по основным достопримечательностям, остановило только ограничение по времени
- KKarina12 мая 2023Очень был вдохновлем экскурсией. Иван очень граммотно рассказывает историю, факты о городе Толедо, полностью погрузил нас в старые времена. Отлиный маршрут, который показывает насыщенные улицы Толедо, и весь вид города, что очень помогает навигировать туристам после экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июле 2024
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