Это уникальная возможность увидеть места, связанные с жизнью и творчеством великого мастера, и насладиться атмосферой средневекового города
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Шедевры Эль Греко
- 🏛️ Исторические памятники
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🚶 Прогулка по старинным улочкам
- 🖼️ Богатая коллекция искусства
Что можно увидеть
- Музей Эль Греко
- Кафедральный собор
- Церковь Санто-Томе
- Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо
- Городской музей Санта-Крус
Описание экскурсии
Эль Греко и его связь с Толедо
Не найдя признания в столице, великий художник Эль Греко выбрал Толедо в качестве своего нового дома. Здесь, в улочках еврейского квартала, он посвятил свои дни созданию уникальных произведений искусства. Спустя 400 лет город по-прежнему чтит его память и приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу средневекового наслаждения.
Узкие улочки и архитектурные памятники
Толедо славится своими лабиринтами узких мощеных улочек, где каждый шаг позволяет обнаружить сокровища архитектуры, бережно хранящие наследие Эль Греко. Этот город стал серцем его творчества, а многие места в нем связаны с жизнью самого художника.
Путешествие по Толедо
На этом маршруте мы не только полюбуемся произведениями Эль Греко, но и совершим увлекательную прогулку по городу. Эта прогулка поможет лучше понять тот Толедо, в котором художник провел самые продуктивные годы своей жизни. Его бессмертные полотна воссоздают дух времени и дают возможность увидеть «Великий Толедо» через призму искусства.
Музей Эль Греко
Начинаем наше путешествие с музея Эль Греко, который открыл свои двери в 1911 году благодаря усилиям маркиза де Валле-Инклан. Этот музей делает все возможное, чтобы продемонстрировать нам творчество Эль Греко и его значимость в искусстве.
Церковь Санто-Томе
Поднимаясь по улицам Иудерии, мы остановимся у церкви Санто-Томе. Несмотря на скромный внешний вид, это место привлекает туристов со всего мира, ведь здесь хранится знаменитое полотно «Погребение графа Оргаса», являющееся священной реликвией храма.
Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо
Среди архитектурных шедевров Толедо выделяется монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, основанный в XII веке. Этот монастырь, приобретший свой современный вид лишь в XVI столетии, стал местом, где Эль Греко работал над росписью алтаря и был похоронен после своей смерти.
Кафедральный собор и музей Санта-Крус
В десяти минутах прогулки от монастыря нас ждет величественный Кафедральный собор с его удивительным внутренним убранством. Собор хранит работы таких мастеров, как Караваджо, Тициан и, конечно, Эль Греко.
Не забудьте заглянуть в городской музей Санта-Крус, основанный в 1504 году кардиналом Мендосой. Этот музей, с его пышным фасадом и великолепными интерьерами, предлагает богатейшую коллекцию произведений Эль Греко.
Планируйте свое посещение
Перед походом не забудьте уточнить время работы всех упомянутых музеев и достопримечательностей, чтобы ваше путешествие было настоящим наслаждением.
ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды
- Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес
- Синагога дель Трансито (Музей Сефардов)
- Музей Эль Греко (посещение)
- Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение)
- Именно тут хранится самая культовая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
- Кафедральный собор Святой Марии - главный собор Испании (посещение)
Что включено
- Услуги гида,
- Панорамная экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи и монументы