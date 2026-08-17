Толедо стал вторым домом для Эль Греко, где он создал свои лучшие произведения. Экскурсия включает посещение музея Эль Греко, Кафедрального собора и церкви Санто-Томе. Городской музей Санта-Крус и монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо также ждут вас. Это уникальная возможность увидеть места, связанные с жизнью и творчеством великого мастера, и насладиться атмосферой средневекового города

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эль Греко и его связь с Толедо

Не найдя признания в столице, великий художник Эль Греко выбрал Толедо в качестве своего нового дома. Здесь, в улочках еврейского квартала, он посвятил свои дни созданию уникальных произведений искусства. Спустя 400 лет город по-прежнему чтит его память и приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу средневекового наслаждения.

Узкие улочки и архитектурные памятники

Толедо славится своими лабиринтами узких мощеных улочек, где каждый шаг позволяет обнаружить сокровища архитектуры, бережно хранящие наследие Эль Греко. Этот город стал серцем его творчества, а многие места в нем связаны с жизнью самого художника.

Путешествие по Толедо

На этом маршруте мы не только полюбуемся произведениями Эль Греко, но и совершим увлекательную прогулку по городу. Эта прогулка поможет лучше понять тот Толедо, в котором художник провел самые продуктивные годы своей жизни. Его бессмертные полотна воссоздают дух времени и дают возможность увидеть «Великий Толедо» через призму искусства.

Музей Эль Греко

Начинаем наше путешествие с музея Эль Греко, который открыл свои двери в 1911 году благодаря усилиям маркиза де Валле-Инклан. Этот музей делает все возможное, чтобы продемонстрировать нам творчество Эль Греко и его значимость в искусстве.

Церковь Санто-Томе

Поднимаясь по улицам Иудерии, мы остановимся у церкви Санто-Томе. Несмотря на скромный внешний вид, это место привлекает туристов со всего мира, ведь здесь хранится знаменитое полотно «Погребение графа Оргаса», являющееся священной реликвией храма.

Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо

Среди архитектурных шедевров Толедо выделяется монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, основанный в XII веке. Этот монастырь, приобретший свой современный вид лишь в XVI столетии, стал местом, где Эль Греко работал над росписью алтаря и был похоронен после своей смерти.

Кафедральный собор и музей Санта-Крус

В десяти минутах прогулки от монастыря нас ждет величественный Кафедральный собор с его удивительным внутренним убранством. Собор хранит работы таких мастеров, как Караваджо, Тициан и, конечно, Эль Греко.

Не забудьте заглянуть в городской музей Санта-Крус, основанный в 1504 году кардиналом Мендосой. Этот музей, с его пышным фасадом и великолепными интерьерами, предлагает богатейшую коллекцию произведений Эль Греко.

Планируйте свое посещение

Перед походом не забудьте уточнить время работы всех упомянутых музеев и достопримечательностей, чтобы ваше путешествие было настоящим наслаждением.