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Великий Грек из Толедо

Узнайте о жизни Эль Греко в Толедо, посетив места, где он творил. Погрузитесь в историю и искусство, прогуливаясь по старинным улочкам
Толедо стал вторым домом для Эль Греко, где он создал свои лучшие произведения. Экскурсия включает посещение музея Эль Греко, Кафедрального собора и церкви Санто-Томе. Городской музей Санта-Крус и монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо также ждут вас.

Это уникальная возможность увидеть места, связанные с жизнью и творчеством великого мастера, и насладиться атмосферой средневекового города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Шедевры Эль Греко
  • 🏛️ Исторические памятники
  • 🕌 Уникальная архитектура
  • 🚶 Прогулка по старинным улочкам
  • 🖼️ Богатая коллекция искусства
Великий Грек из Толедо
Великий Грек из Толедо
Великий Грек из Толедо

Что можно увидеть

  • Музей Эль Греко
  • Кафедральный собор
  • Церковь Санто-Томе
  • Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо
  • Городской музей Санта-Крус

Описание экскурсии

Эль Греко и его связь с Толедо

Не найдя признания в столице, великий художник Эль Греко выбрал Толедо в качестве своего нового дома. Здесь, в улочках еврейского квартала, он посвятил свои дни созданию уникальных произведений искусства. Спустя 400 лет город по-прежнему чтит его память и приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу средневекового наслаждения.

Узкие улочки и архитектурные памятники

Толедо славится своими лабиринтами узких мощеных улочек, где каждый шаг позволяет обнаружить сокровища архитектуры, бережно хранящие наследие Эль Греко. Этот город стал серцем его творчества, а многие места в нем связаны с жизнью самого художника.

Путешествие по Толедо

На этом маршруте мы не только полюбуемся произведениями Эль Греко, но и совершим увлекательную прогулку по городу. Эта прогулка поможет лучше понять тот Толедо, в котором художник провел самые продуктивные годы своей жизни. Его бессмертные полотна воссоздают дух времени и дают возможность увидеть «Великий Толедо» через призму искусства.

Музей Эль Греко

Начинаем наше путешествие с музея Эль Греко, который открыл свои двери в 1911 году благодаря усилиям маркиза де Валле-Инклан. Этот музей делает все возможное, чтобы продемонстрировать нам творчество Эль Греко и его значимость в искусстве.

Церковь Санто-Томе

Поднимаясь по улицам Иудерии, мы остановимся у церкви Санто-Томе. Несмотря на скромный внешний вид, это место привлекает туристов со всего мира, ведь здесь хранится знаменитое полотно «Погребение графа Оргаса», являющееся священной реликвией храма.

Монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо

Среди архитектурных шедевров Толедо выделяется монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, основанный в XII веке. Этот монастырь, приобретший свой современный вид лишь в XVI столетии, стал местом, где Эль Греко работал над росписью алтаря и был похоронен после своей смерти.

Кафедральный собор и музей Санта-Крус

В десяти минутах прогулки от монастыря нас ждет величественный Кафедральный собор с его удивительным внутренним убранством. Собор хранит работы таких мастеров, как Караваджо, Тициан и, конечно, Эль Греко.

Не забудьте заглянуть в городской музей Санта-Крус, основанный в 1504 году кардиналом Мендосой. Этот музей, с его пышным фасадом и великолепными интерьерами, предлагает богатейшую коллекцию произведений Эль Греко.

Планируйте свое посещение

Перед походом не забудьте уточнить время работы всех упомянутых музеев и достопримечательностей, чтобы ваше путешествие было настоящим наслаждением.

ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды
  • Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес
  • Синагога дель Трансито (Музей Сефардов)
  • Музей Эль Греко (посещение)
  • Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение)
  • Именно тут хранится самая культовая картина Эль Греко «Погребение Графа Оргаса»
  • Кафедральный собор Святой Марии - главный собор Испании (посещение)
Что включено
  • Услуги гида,
  • Панорамная экскурсия
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи и монументы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Мэрии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, по понедельникам закрыт Музей Эль Греко.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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