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Великий Грек из Толедо

Иван Т.
Иван Т. – Гид из Толедо
Толедо — вторая родина великого Эль Греко.

Здесь прошли самые плодотворные годы и были созданы лучшие произведения художника.

Мы посетим ключевые места, которые неразрывно связаны с жизнью и творчеством мастера.

Побываем в музее Эль Греко и в Кафедральном соборе, в церкви Санто-Томе и в городском музее Санта-Крус.
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Великий Грек из Толедо
Великий Грек из Толедо

Что вы увидите

  • Мост Святого Мартина и Купальни Флоринды.
  • Монастырь Сан Хуан-де лос Рейес.
  • Синагога дель Трансито (Музей Сефардов)
  • Музей Эль Греко( посещение)
  • .
  • Церковь Святого Фомы Апостола. (посещение)
  • Именно тут хранится самая культовая картина Эль Греко " Погребение Графа Оргаса"
  • Кафедральный собор Святой Марии- главный собор Испании (посещение)
Не найдя признания при столичном дворе, Эль Греко удалился в Толедо. Здесь он поселился в апартаментах, затерянных в улочках и переулках еврейского квартала и писал картины.
И вот 400 лет спустя город 🏙️ Толедо чтит память великого мастера и приглашает побродить по лабиринтам узких мощеных улочек, пропитанных глубоким средневековьем, где многие архитектурные памятники бережно хранят полотна Эль Греко.
Именно в Толедо живописец провел свои самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот-многие места в городе связаны с личной жизнью художника.
Мы посмотрим не только полотна Эль Греко, но и совершим прогулку 👣 по городу, которая поможет лучше представить «тот Толедо», где столько лет прожил художник. А его бессмертные полотна помогут представить дух того времени, дух Великого Толедо.
Прежде всего, почитателям творчества живописца следует обратить свой взор на музей 🖼 Эль Греко, открытый в 1911 году маркизом де Валле-Инклан, который стремился популяризировать фигуру художника и его работы.
Подымаясь по улицам Иудерии, остановимся у скромной церкви Санто-Томе. Несмотря на свой неприметный вид, церковь ⛪ манит всех туристов, прибывающих в Толедо. А все потому, что именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», которое расценивается как священная реликвия храма.
Среди множества архитектурных достопримечательностей 🏛️ Толедо выделяется монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, возведенный в 12 веке. Однако нынешний облик монастырь приобрел только в XVI столетии. Эль Греко занимался росписью алтаря, а после смерти был похоронен в монастырском склепе.
Еще десять минут прогулочным шагом, и маршрут «Эль Греко» приведет нас на площадь с величественным Кафедральным собором и его богатым внутренним убранством. Собор владеет холстами Караваджио, Тициана, Гойи. И, конечно, Эль Греко.
И, наконец, городской музей Санта-Крус, осно¬ванный в 1504 г. кардиналом Мендосой. Это прекрасно сохранившийся памятник эпохи Католических королей, перестроенный из мавританского дворца, с пышным фасадом и великолепными интерьерами, а также богатейшим собранием произведений Эль Греко.
Надо иметь в виду, что эти музеи открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее.
Что входит
  • услуги гида
  • панорамная экскурсия
Что не входит
  • входные билеты в музеи и монументы
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 Площадь Мэрии.
Великий Грек из Толедо
Великий Грек из Толедо
Великий Грек из Толедо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван Т.
Иван Т.
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