Не найдя признания при столичном дворе, Эль Греко удалился в Толедо. Здесь он поселился в апартаментах, затерянных в улочках и переулках еврейского квартала и писал картины.

И вот 400 лет спустя город 🏙️ Толедо чтит память великого мастера и приглашает побродить по лабиринтам узких мощеных улочек, пропитанных глубоким средневековьем, где многие архитектурные памятники бережно хранят полотна Эль Греко.

Именно в Толедо живописец провел свои самые плодотворные годы. Почти все его произведения связаны с этим городом, с конкретными заказами, событиями. И наоборот-многие места в городе связаны с личной жизнью художника.

Мы посмотрим не только полотна Эль Греко, но и совершим прогулку 👣 по городу, которая поможет лучше представить «тот Толедо», где столько лет прожил художник. А его бессмертные полотна помогут представить дух того времени, дух Великого Толедо.

Прежде всего, почитателям творчества живописца следует обратить свой взор на музей 🖼 Эль Греко, открытый в 1911 году маркизом де Валле-Инклан, который стремился популяризировать фигуру художника и его работы.

Подымаясь по улицам Иудерии, остановимся у скромной церкви Санто-Томе. Несмотря на свой неприметный вид, церковь ⛪ манит всех туристов, прибывающих в Толедо. А все потому, что именно здесь хранится полотно «Погребение графа Оргаса», которое расценивается как священная реликвия храма.

Среди множества архитектурных достопримечательностей 🏛️ Толедо выделяется монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, возведенный в 12 веке. Однако нынешний облик монастырь приобрел только в XVI столетии. Эль Греко занимался росписью алтаря, а после смерти был похоронен в монастырском склепе.

Еще десять минут прогулочным шагом, и маршрут «Эль Греко» приведет нас на площадь с величественным Кафедральным собором и его богатым внутренним убранством. Собор владеет холстами Караваджио, Тициана, Гойи. И, конечно, Эль Греко.

И, наконец, городской музей Санта-Крус, осно¬ванный в 1504 г. кардиналом Мендосой. Это прекрасно сохранившийся памятник эпохи Католических королей, перестроенный из мавританского дворца, с пышным фасадом и великолепными интерьерами, а также богатейшим собранием произведений Эль Греко.

Надо иметь в виду, что эти музеи открыты для посещения в разное время, поэтому время и маршрут стоит обговаривать заранее.