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с высоты, и заканчивая кафедральным собором, который произвёл неизгладимое впечатление и про который Иван знает всё! Иван замечательный рассказчик, с большим чувством юмора, нам было легко и приятно общаться. Хотелось бы ещё раз поблагодарить Ивана за такую отличную экскурсию! Очень советуем посмотреть Толедо с Иваном