1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Толедо - история, к которой можно прикоснуться
Прочувствовать настоящую Испанию и увидеть слияние мусульманского, еврейского и христианского
Начало: По договоренности
«Увидите Монастырь Сан Хуан де лос Рейес и Школу искусств Толедо, посетите одну из синагог города»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шалом из Толедо
Знакомство с историей и культурой испанских иудеев на прогулке по бывшему еврейскому кварталу
Начало: По договоренности
«Несмотря на то, что в Толедо было еще 9 иудейских святилищ, именно этот храм получил статус Главной Синагоги (Sinagoga Mayor) города»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по еврейскому кварталу «Шалом из Толедо»
Начало: По договоренности
«Несмотря на то, что в Толедо было еще 9 иудейских святилищ, именно этот храм получил статус Главной Синагоги (Sinagoga Mayor) города»
Расписание: ежедневно
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
от €180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса5 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Иваном в Толедо. Иван составил отличный маршрут, начиная со смотровой площадки, где мы увидели Толедо
- ССаша15 мая 2024Очень интересно и познавательно!! Спасибо!
- VValerie29 апреля 2024Очень интересная, многосторонния экскурсия. Мы были с двумя детьми (5/11) и всем очень понравилось. Большое спасибо!
- ЮЮлия27 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Познавательно. Иван хороший рассказчик
Ответы на вопросы от путешественников по Толедо в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Толедо в июне 2024
Сейчас в Толедо в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 180. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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