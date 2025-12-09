Квест-экскурсия по Валенсии. Про культуру, традиции, гастрономию, жизнь

Описание квестаИнтерактивная экскурсия для знакомства с Валенсией. Мы становимся её частью, узнаем историю, знакомимся с аутентичным центром, открывая для себя город. Про культуру, традиции, праздники, гастрономию - и всё это, выполняя легкие и вовлекающие задания, проживая каждый момент. Квест, где неважна скорость и IQ 100500, тут про детали и новые неожиданные факты. Это НЕ скучная экскурсия с «посмотрите направо», а ваш личный городской детектив, где главные герои — ВЫ. Без «а вот в 1917-м», а современные мифы и легенды, стрит-арт, дыхание города через интерактив. ✨ Финальная точка — уютный руфтоп с видом на город или уютный бар/ресторан, где вы сможете продолжить празднование. По ходу квеста вас ждёт бокал напитка в одном из аутентичных семейных заведений для разогрева 😏 Идеальный формат для дня рождения/девичника/мальчишника или неформального знакомства с городом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор
- 4 центральных пешеходных площади
- Рынок
- Шелковая бирша
- Площадь мэрии
- Аутентичные узкие улочки
Что включено
- Квест-экскурсия, 1 бокал в баре, фото на память
Что не входит в цену
- Всё включено
Где начинаем и завершаем?
Начало: Башни Серранос, Музей · автономное сообщество Валенсия, Валенсия, Calle Conde Trenor
Завершение: Plaza Ayuntamiento de Valencia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
