Квест-экскурсия по Валенсии. Про культуру, традиции, гастрономию, жизнь

Описание квеста Интерактивная экскурсия для знакомства с Валенсией. Мы становимся её частью, узнаем историю, знакомимся с аутентичным центром, открывая для себя город. Про культуру, традиции, праздники, гастрономию - и всё это, выполняя легкие и вовлекающие задания, проживая каждый момент. Квест, где неважна скорость и IQ 100500, тут про детали и новые неожиданные факты. Это НЕ скучная экскурсия с «посмотрите направо», а ваш личный городской детектив, где главные герои — ВЫ. Без «а вот в 1917-м», а современные мифы и легенды, стрит-арт, дыхание города через интерактив. ✨ Финальная точка — уютный руфтоп с видом на город или уютный бар/ресторан, где вы сможете продолжить празднование. По ходу квеста вас ждёт бокал напитка в одном из аутентичных семейных заведений для разогрева 😏 Идеальный формат для дня рождения/девичника/мальчишника или неформального знакомства с городом

