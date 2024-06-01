1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
«Всех ценителей испанского вина я приглашаю в гастрономическое путешествие по винодельческой провинции Рекена»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
«Местная гастрономия — от рынков до ресторанчиков»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: Puerta del Mar
«А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать»
14 июня в 18:00
15 июня в 17:00
от €120 за человека
Индивидуальная
3 часа
Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия
Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«И как же без гастрономических предпочтений»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зачарованная Валенсия: Пешая экскурсия с дегустацией на Центральном рынке
Познакомьтесь с историческим сердцем Валенсии в увлекательной пешей экскурсии. Живые рассказы, дегустация деликатесов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Fuente Turia Plaza de la Virgen
«Пешая экскурсия по самому сердцу Валенсии- её историческому центру с заходом на Центральный рынок с дегустацией испанских деликатесов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
«Гастрономическая Мекка Валенсии»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«Я всегда вожу гостей в нетуристические рестораны, где можно попробовать аутентичную паэлью»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий1 июня 2024В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
- ААлександр30 мая 2024Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
- ККатерина14 мая 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
- ННаталья19 марта 2024Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
- ЕЕлена17 октября 2023Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
- ННаталия24 августа 2023Мы в восторге от экскурсии! Много интересных фактов и полезных советов от гида, настоятельно рекомендуем!))
- JJana13 августа 2023У нас состоялась прекрасная экскурсия по Валенсии с гидом Яной! Огромное спасибо Яне!!! Мы получили огромное удовольствие!! Было очень интересно и поучительно!! Очень советуем Яну как гида!!! Спасибо Вам! Яна Андрей и дети❤️
- ТТатьяна1 июля 2023Прекрасная экскурсия, удалось увидеть Валенсию не только снаружи, но и изнутри! Очень вдохновляющий рассказ об интересных местах, зданиях, людях, современной истории и событиях прошлого, да и Александра очень приятный глубокий дружелюбный интересный человек, с которым действительно здорово провести вместе время!
- ММихаил28 мая 2023было интересно, спасибо!
- ИИлья4 мая 2023В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 300. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Валенсии, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024