Гастрономические экскурсии Валенсии

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» в Валенсии на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
«Я расскажу вам о гастрономических предпочтениях валенсийцев, об интересных традициях и праздниках, о том, как и чем живут современные горожане»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
«Всех ценителей испанского вина я приглашаю в гастрономическое путешествие по винодельческой провинции Рекена»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Валенсию за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
«Местная гастрономия — от рынков до ресторанчиков»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
107 за всё до 5 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: Puerta del Mar
«А винная дегустация вслепую, во время которой вы прислушаетесь к ощущениям и эмоциям, поможет так же взглянуть и на сам город — услышать его и прочувствовать»
14 июня в 18:00
15 июня в 17:00
от 120 за человека
Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия
Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
«И как же без гастрономических предпочтений»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Зачарованная Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Зачарованная Валенсия: Пешая экскурсия с дегустацией на Центральном рынке
Познакомьтесь с историческим сердцем Валенсии в увлекательной пешей экскурсии. Живые рассказы, дегустация деликатесов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Fuente Turia Plaza de la Virgen
«Пешая экскурсия по самому сердцу Валенсии- её историческому центру с заходом на Центральный рынок с дегустацией испанских деликатесов»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
«Гастрономическая Мекка Валенсии»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
«Я всегда вожу гостей в нетуристические рестораны, где можно попробовать аутентичную паэлью»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
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    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • К
    Катерина
    14 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Все было легко, увлекательно! Время во время экскурсии пролетело не заметно! Обязательно опять вернемся в Валенсию и с удовольствием спланируем еще экскурсии с Татьяной!
  • Н
    Наталья
    19 марта 2024
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Посетили экскурсию на винодельню Рекены. Яна интересно и понятно изложила всю информацию) рекомендуем)
  • Е
    Елена
    17 октября 2023
    Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно.
    Огромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересноОгромное спасибо Елене за прекрасное путешествие! Было очень познавательно, интересно
  • Н
    Наталия
    24 августа 2023
    Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
    Мы в восторге от экскурсии! Много интересных фактов и полезных советов от гида, настоятельно рекомендуем!))
  • J
    Jana
    13 августа 2023
    Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
    У нас состоялась прекрасная экскурсия по Валенсии с гидом Яной! Огромное спасибо Яне!!! Мы получили огромное удовольствие!! Было очень интересно и поучительно!! Очень советуем Яну как гида!!! Спасибо Вам! Яна Андрей и дети❤️
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2023
    Влюбиться в Валенсию за один день
    Прекрасная экскурсия, удалось увидеть Валенсию не только снаружи, но и изнутри! Очень вдохновляющий рассказ об интересных местах, зданиях, людях, современной истории и событиях прошлого, да и Александра очень приятный глубокий дружелюбный интересный человек, с которым действительно здорово провести вместе время!
  • М
    Михаил
    28 мая 2023
    Влюбиться в Валенсию за один день
    было интересно, спасибо!
  • И
    Илья
    4 мая 2023
    Влюбиться в Валенсию за один день
    В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!
    В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!В Валенсии был первый раз и сразу все понравилось, особенно экскурсовод!!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Гастрономические»

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  1. Принцесса Валенсия
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  3. Влюбиться в Валенсию за один день
  4. Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
  5. Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 80 до 300. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Валенсии, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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