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Квест
2 часа
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
«Приглашаю вас на экскурсию с элементами квеста»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 7 чел.
Квест
2 часа
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
«Квест «Символы рыбацкого поселка»»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
«Квест проходит на улицах исторического центра»
11 июня в 10:00
12 июня в 12:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия7 апреля 2024Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!
- AAnna26 августа 2023Нам понравилось что экскурсия была проведена в виде квеста - очень интересно. Рекомендую.
- MMaxim2 августа 2023Вид на Валенсию с другого угла. На наш взгляд экскурсия дополняет картину Валенсии и показывает скрытые социальные течения и альтернативную, перерождающуюся Валенсию с проблемами и перспективами. Нам было интересно и познавательно.
- MMaxim2 августа 2023Очень симпатичный маршрут, дало нам представление о городе и и его особенностях. Замечательное начало нашего пребывания в Валенсии. Мы были с детьми 7 и 11 лет, Татьяна замечательно захватывала их внимание загадками и заданиями. Таня, спасибо!
- ИИрина11 июля 2023Татьяна, показала нам немного «другую» Валенсию. Этотбыло интерактивно и интересно. Детям понравились элементы квеста, а мне понравилось общаться с человеком, которой правда влюблен в город в котором он живет. Очень рекомендую!
- ААлена8 декабря 2022Татьяна - красавица, умница, профессионал и супер рассказчик. Экскурсию советую всем любознательным и позитивным людям))) Кстати, помимо данной экскурсии советую сходить на обзорную прогулку "Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа". Прекрасная прогулка!!! Также с Татьяной)))
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Квесты»
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