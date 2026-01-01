Квест
до 7 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
Завтра в 11:00
20 янв в 10:00
€130 за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
€220 за всё до 6 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по Валенсии. Про культуру, традиции, гастрономию, жизнь
Начало: Башни Серранос, Музей · автономное сообщество Вале...
€250 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Валенсии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в январе 2026
Сейчас в Валенсии в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 158 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март