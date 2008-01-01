Сначала вы увидите грандиозные ворота Торрес де Серранос, которые являются одними из двух оставшихся древних ворот городской стены. Затем мы спустимся в парк 🌳 Турия - самый большой парк в Испании. Проедем через Дворец музыки (Palau de la Música), где проходит множество международных классических концертов, увидим гигантскую фигуру из рассказов Джонатана Свифта - Гулливер. После этого мы увидим изюминку нашего тура - футуристическую архитектуру Сантьяго Калатравы, ставшую шедевром и эмблемой Валенсии. Мы пробудем там около двадцати минут, чтобы вы могли все увидеть и сделать много запоминающихся фотографий. Через час нашего увлекательного путешествия вы достигнете конечной точки - самого городского порта. Это один из самых важных торговых портов в Средиземном море 🌊. Следующей остановкой вашего тура на сегвее будет трасса Valencia Street. Это знаменитая уличная трасса, где проходил Гран-при Европы Формулы-1 с 2008 по 2012 год.