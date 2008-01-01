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Тур в морской порт Валенсии на сегвеях

Евгений
Евгений – Гид из Валенсии
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €65 за экскурсию

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Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях

Что вы увидите

  • Ворота Торрес де Серранос
  • Дворец музыки
  • парк Гулливер
  • город Искусств и Наук
  • морской порт.
Сначала вы увидите грандиозные ворота Торрес де Серранос, которые являются одними из двух оставшихся древних ворот городской стены. Затем мы спустимся в парк 🌳 Турия - самый большой парк в Испании. Проедем через Дворец музыки (Palau de la Música), где проходит множество международных классических концертов, увидим гигантскую фигуру из рассказов Джонатана Свифта - Гулливер. После этого мы увидим изюминку нашего тура - футуристическую архитектуру Сантьяго Калатравы, ставшую шедевром и эмблемой Валенсии. Мы пробудем там около двадцати минут, чтобы вы могли все увидеть и сделать много запоминающихся фотографий. Через час нашего увлекательного путешествия вы достигнете конечной точки - самого городского порта. Это один из самых важных торговых портов в Средиземном море 🌊. Следующей остановкой вашего тура на сегвее будет трасса Valencia Street. Это знаменитая уличная трасса, где проходил Гран-при Европы Формулы-1 с 2008 по 2012 год.
Что входит
  • Оригинальные сегвеи
  • специальная сумка для сегвеев
  • шлем
  • карта старого города. Предварительная тренировка. Профессиональный гид. Возможность оставить свой багаж в нашем офисе. Также предлагаем фотосъемку или видеосъемку на gopro.
Начало и место завершения
🚩 calle de Zapateros, 8 Valencia
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений
Евгений
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