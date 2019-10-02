12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!
Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.
Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.
По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.
По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.
Каждый турист получит в подарок карту Валенсии. Приезжайте, Валенсия ждет вас!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Меня зовут Татьяна, и я являюсь организатором проекта ежедневных пешеходных экскурсий по городу. Мы — команда опытных гидов, готовых сделать ваше посещение Валенсии незабываемым. Мы очень любим свою работу и замечательную Принцессу Валенсию, и всю свою любовь, свои эмоции и чувства хотим передать вам, наши уважаемые гости города. Приезжайте к нам, и, уверена, вы влюбитесь в красавицу Валенсию!
Очень понравилась Экскурсия по Валенсии. Город красивый и рассказы Татьяны тоже были интересные.
Елена
20 мая 2019
Мы влюбились а Валенсию с первого взгляда! Очень понравилась экскурсия! Валенсия современная и древняя, благодаря нашему гиду Татьяне, стала для нас родной! Теперь мечтаем вернуться в этот город еще раз! Обязательно посетить современный музей! Поклониться Вирхен! И обязательно зайти на рынок! Купить испанского красного вина, оливковое масло, сыра, оливки и... хамон! Татьяна, спасибо огромное за незабывамое знакомство с Валенсией!
Алексей
12 мая 2019
Замечательная экскурсия по замечательному городу с замечательным гидом. Очень удобно для круизников - можно начать в порту и закончить в порту получив массу впечатлений. Безусловно, 4 часа мало для такого города, но что можно успеть - смотровые площадки и пешая прогулка по основным достопримечательностям центра города, все есть. Из всех городов, посещенных в ходе куиза, Валенсия понравилась больше всего. Спасибо за экскурсию.
владимир
27 апреля 2019
Татьяна прекрасный гид и красивая женшина.Три часа экскурсии пролетели мимолетом и познавательно для нас. Спасибо большое.Если приедем еще будем рады еще пообщаться с Татьяной.
Микаэль
22 января 2019
очень доброжелательная Татьяна, материал и маршрут хороши, все понравилось
Василий
8 октября 2018
Отлично провели 4 часа вместе с Татьяной. Получили первые яркие впечатления от города и рекомендации как из правильно усилить их уже самостоятельно. То что нужно от первого знакомства с городом!!!
Ксения
23 ноября 2017
20 ноября 2017 года прекрасный гид Татьяна провела экскурсию "Из глубины веков до наших дней" с моей семьёй. Со мной были родители (76 и 81 год). Татьяна построила экскурсию с учётом их возраста и возможностей. Конечно, во время пешеходной части экскурсии мы ходили чуть меньше, но получили огромное количество интереснейшей информации. Кроме этого, Татьяна дала нам очень много ценных советов по посещению других мест, не включённых в нашу экскурсию. Родители в восторге, мы с мужем тоже. В Испании мы были в Барселоне, Пальме и Севилье, но Валенсия произвела самое лучшее впечатление. Город, в котором всё время улыбаешься. Спасибо большое Татьяне, за то, что раскрыла нам тайны этого прекрасного города!
Ольга
16 октября 2017
Татьяна отлично провела экскурсию, отвечала на любые наши вопросы - нам очень понравилось!
Nina
3 августа 2017
Спасибо Татьяне огромное за проведённую экскурсию!
Очень приятный человек, грамотный гид и рассказчик. Было очень интересно слушать, познавательно, ответит на все вопросы, подскажет по интересующим моментам помимо темы экскурсии.
Всем рекомендую!
Ольга
6 июня 2017
Хочу поблагодарить Татьяну за чудесную экскурсию по Валенсии, и отдельное спасибо за терпение и внимание к нашим персонам, когда по нашей вине ей пришлось целый час ждать нас в порту. Экскурсия построена интересно, динамично, и в то же время были остановки на отдых. До сих пор вспоминаю удивительный напиток орчату, который Татьяна порекомендовала нам попробовать. Таня прекрасный рассказчик, слушать её интересно и приятно.Умеет держать внимание всей группы ( нас было четверо), улавливать настроения туристов и следовать их пожеланиям. Помогла сделать нам покупки на рынке. Многое из услышанного и увиденного запомнилось. а это показатель хорошей экскурсии. Благодаря Татьяне Валенсия нам очень понравилась, хотелось бы побывать еще раз в этом городе. Могу смело рекомендовать Татьяну как хорошего гида всем путешественникам и туристам!
Мусульманское прошлое, христианские памятники и испанские деликатесы на обзорной экскурсии
Эта прогулка познакомит вас с красавицей-Валенсией и раскроет её секреты — от драгоценностей собора до горгулий Шелковой Биржи. Вы узнаете не только о любопытных исторических фактах, но и о современной жизни, праздниках, лучших музеях и ресторанах города. А еще побываете на колоритном Центральном рынке и попробуете местные блюда.
Захватывающие легенды, чудесные достопримечательности и изысканная гастрономия —на обзорной прогулке
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии позволит вам познакомиться с удивительной историей, захватывающими тайнами и легендами, собственными глазами увидеть Чашу Святого Грааля и насладиться картинами Гойя, побродить по узким улочкам и широким площадям, сфотографироваться возле самого узкого в Европе дома и восхититься экстерьером Музея Керамики и Шелковой Биржи...
Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности. Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Приглашаем вас на свидание с настоящей Принцессой — так называют солнечную Валенсию. Выбирайте один из познавательных маршрутов: в обоих на фоне главных символов города вы погрузитесь в историю без скучных лекций, изучите многообразную архитектуру и услышите факты, о которых знает не каждый местный житель.
Ещё больше must-see мест города на дружеской прогулке — с ветерком
Чтобы вы увидели всю коллекцию достопримечательностей города и не устали, я придумал бодрый и весёлый маршрут на колёсах. К тому же, Валенсия идеальна для поездок на велосипеде в любое время года. Я познакомлю вас с её историей от римлян до наших дней и покажу шедевры архитектуры. А ещё расскажу, как выбирать местное вино, сыр и хамон, и посоветую, куда отправиться вечером.
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
Вы раскроете все грани Валенсии: увидите древнеримские руины, средневековые монументы и шедевры модерна. Ощутите колорит испанской жизни на оживленных рынках, погуляете по старинным улицам и площадям и узнаете самое интересное о местных традициях, культуре и архитектуре.
Познакомиться с современными кварталами и историческим центром города
На обзорной экскурсии вы успеете охватить самые разные стороны валенсийского облика: увидите живописные современные районы, включая футуристический Город искусств и наук; стадион, где играет перспективный футбольный клуб; крупнейший парк Испании; архитектурные шедевры в стиле модерн и знаковые достопримечательности Старого Города, среди которых — кафедральный собор с Чашей Грааля! А в перерыве зайдем с вами в местную орчатерию, где вы сможете отведать горячего шоколада с фирменными пончиками.