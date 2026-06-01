12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой экскурсии по Валенсии вы увидите, как город развивался с древних времен до наших дней.
Начнем наше путешествие с Города Наук и Искусств, где вы сможете восхититься футуристической архитектурой
Начнем наше путешествие с Города Наук и Искусств, где вы сможете восхититься футуристической архитектурой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура
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- 🏛 Исторические памятники
- 🎨 Искусство и культура
- ☕ Вкусные гастрономические остановки
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Что можно увидеть
- Город Наук и Искусств
- Дворец Музыки им. Королевы Софии
- Эмисферик
- Музей им. Принца Фелиппе
- Кафедральный Собор
- Базилика Обездоленных
- Музей Керамики
- Шелковая Биржа
- Церковь Святых Хуанов
- Арена для боя быков
- Вокзал Nord
Описание экскурсии
Программа
- В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!
- Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.
- Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.
- По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.
По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.
Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.
Приезжайте, Валенсия ждет вас!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Валенсия прекрасна.
Валенсия прекрасна.
Татьяна
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за отзыв. Мне было очень приятно общаться с вами.
С уважением,Татьяна
С уважением,Татьяна
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В
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе Валенсии, его истории, праздниках и др., по ходу нашего движения дала множество идей для туристов на заметку, которыми мы с удовольствием воспользовались впоследствии. Экскурсия пролетела, как один миг, хотелось слушать и слушать, смотреть и смотреть. Однозначно рекомендуем!
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Е
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
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Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть города. Много интересной информации: исторической и познавательной. Мы с женой получили огромное удовольствие и очень благодарны Татьяне за уделенное нам время. А в Валенсию мы влюбились. Точно ещё вернёмся!
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Экскурсия по Валенсии с Татьяной нам очень понравилась! Всё было интересно, живо и отлично организовано.
Особенно впечатлил исторический центр: Кафедральный собор со Святым Граалем — Татьяна очень увлекательно рассказала о его
Особенно впечатлил исторический центр: Кафедральный собор со Святым Граалем — Татьяна очень увлекательно рассказала о его
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В
Спасибо огромное, Татьяна, за экскурсию! Вам удалось влюбить нас в этот чудный город! Хочется приехать снова! Если такое случится, обязательно обратимся к Вам для дальнейшего знакомства с Испанией.
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