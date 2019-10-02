12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильно-пешеходная экскурсия по красотам Валенсии от древних лет до футуристического будущего

Татьяна
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Татьяна – представитель гидов
Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего.
222 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
5
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней

Программа

  • В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!
  • Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.
  • Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.
  • По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.

По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.
Приезжайте, Валенсия ждет вас!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день! Меня зовут Татьяна, и я являюсь организатором проекта ежедневных пешеходных экскурсий по городу. Мы — команда опытных гидов, готовых сделать ваше посещение Валенсии незабываемым. Мы очень любим свою работу и замечательную Принцессу Валенсию, и всю свою любовь, свои эмоции и чувства хотим передать вам, наши уважаемые гости города. Приезжайте к нам, и, уверена, вы влюбитесь в красавицу Валенсию!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 октября 2019
Очень понравилась Экскурсия по Валенсии. Город красивый и рассказы Татьяны тоже были интересные.
20 мая 2019
Мы влюбились а Валенсию с первого взгляда! Очень понравилась экскурсия! Валенсия современная и древняя, благодаря нашему гиду Татьяне, стала для нас родной! Теперь мечтаем вернуться в этот город еще раз! Обязательно посетить современный музей! Поклониться Вирхен! И обязательно зайти на рынок! Купить испанского красного вина, оливковое масло, сыра, оливки и... хамон! Татьяна, спасибо огромное за незабывамое знакомство с Валенсией!
12 мая 2019
Замечательная экскурсия по замечательному городу с замечательным гидом. Очень удобно для круизников - можно начать в порту и закончить в порту получив массу впечатлений. Безусловно, 4 часа мало для такого города, но что можно успеть - смотровые площадки и пешая прогулка по основным достопримечательностям центра города, все есть. Из всех городов, посещенных в ходе куиза, Валенсия понравилась больше всего. Спасибо за экскурсию.
27 апреля 2019
Татьяна прекрасный гид и красивая женшина.Три часа экскурсии пролетели мимолетом и познавательно для нас. Спасибо большое.Если приедем еще будем рады еще пообщаться с Татьяной.
22 января 2019
очень доброжелательная Татьяна, материал и маршрут хороши, все понравилось
8 октября 2018
Отлично провели 4 часа вместе с Татьяной. Получили первые яркие впечатления от города и рекомендации как из правильно усилить их уже самостоятельно. То что нужно от первого знакомства с городом!!!
23 ноября 2017
20 ноября 2017 года прекрасный гид Татьяна провела экскурсию "Из глубины веков до наших дней" с моей семьёй. Со мной были родители (76 и 81 год). Татьяна построила экскурсию с учётом их возраста и возможностей. Конечно, во время пешеходной части экскурсии мы ходили чуть меньше, но получили огромное количество интереснейшей информации. Кроме этого, Татьяна дала нам очень много ценных советов по посещению других мест, не включённых в нашу экскурсию. Родители в восторге, мы с мужем тоже. В Испании мы были в Барселоне, Пальме и Севилье, но Валенсия произвела самое лучшее впечатление. Город, в котором всё время улыбаешься. Спасибо большое Татьяне, за то, что раскрыла нам тайны этого прекрасного города!
16 октября 2017
Татьяна отлично провела экскурсию, отвечала на любые наши вопросы - нам очень понравилось!
Nina
3 августа 2017
Спасибо Татьяне огромное за проведённую экскурсию!
Очень приятный человек, грамотный гид и рассказчик. Было очень интересно слушать, познавательно, ответит на все вопросы, подскажет по интересующим моментам помимо темы экскурсии.
Всем рекомендую!
6 июня 2017
Хочу поблагодарить Татьяну за чудесную экскурсию по Валенсии, и отдельное спасибо за терпение и внимание к нашим персонам, когда по нашей вине ей пришлось целый час ждать нас в порту. Экскурсия построена интересно, динамично, и в то же время были остановки на отдых. До сих пор вспоминаю удивительный напиток орчату, который Татьяна порекомендовала нам попробовать. Таня прекрасный рассказчик, слушать её интересно и приятно.Умеет держать внимание всей группы ( нас было четверо), улавливать настроения туристов и следовать их пожеланиям. Помогла сделать нам покупки на рынке. Многое из услышанного и увиденного запомнилось. а это показатель хорошей экскурсии. Благодаря Татьяне Валенсия нам очень понравилась, хотелось бы побывать еще раз в этом городе. Могу смело рекомендовать Татьяну как хорошего гида всем путешественникам и туристам!
Ещё 2 отзыва

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