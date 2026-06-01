12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой экскурсии по Валенсии вы увидите, как город развивался с древних времен до наших дней.Начнем наше путешествие с Города Наук и Искусств, где вы сможете восхититься футуристической архитектурой

Сантьяго Калатравы. Затем, пройдя вдоль русла реки Турия, вы полюбуетесь зелеными парками и красивыми мостами. В исторической части города вас ждут Кафедральный Собор с Святым Граалем, Базилика Обездоленных, Шелковая Биржа и множество других достопримечательностей. Не упустите возможность отведать ароматный кофе с тыквенным пончиком в одном из уютных кафе. В завершение нашего путешествия вы сможете приобрести уникальный валенсийский фарфор и прогуляться по главной площади города. В качестве подарка каждый турист получит карту Валенсии. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Валенсии, позволяя вам увидеть город под совершенно новым углом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €250 за экскурсию

Ваш гид в Валенсии

Описание экскурсии

Программа

В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!

Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.

Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.

По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.

По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.

Приезжайте, Валенсия ждет вас!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.