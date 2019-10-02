12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой обзорной экскурсии по Валенсии, вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями города от древних веков до футуристического будущего.

Можно с детьми

До 5 человек

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей

Программа

В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!

Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.

Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.

По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.

По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.

Приезжайте, Валенсия ждет вас!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.