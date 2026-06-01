12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Из глубины веков до наших дней

Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Во время этой экскурсии по Валенсии вы увидите, как город развивался с древних времен до наших дней.

Начнем наше путешествие с Города Наук и Искусств, где вы сможете восхититься футуристической архитектурой
читать дальшеуменьшить

Сантьяго Калатравы. Затем, пройдя вдоль русла реки Турия, вы полюбуетесь зелеными парками и красивыми мостами.

В исторической части города вас ждут Кафедральный Собор с Святым Граалем, Базилика Обездоленных, Шелковая Биржа и множество других достопримечательностей. Не упустите возможность отведать ароматный кофе с тыквенным пончиком в одном из уютных кафе.

В завершение нашего путешествия вы сможете приобрести уникальный валенсийский фарфор и прогуляться по главной площади города. В качестве подарка каждый турист получит карту Валенсии.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Валенсии, позволяя вам увидеть город под совершенно новым углом

5
46 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура
  • 📸 Незабываемые фотографии
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🎨 Искусство и культура
  • ☕ Вкусные гастрономические остановки
  • 🗺 Подарок каждому туристу
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней
Из глубины веков до наших дней

Что можно увидеть

  • Город Наук и Искусств
  • Дворец Музыки им. Королевы Софии
  • Эмисферик
  • Музей им. Принца Фелиппе
  • Кафедральный Собор
  • Базилика Обездоленных
  • Музей Керамики
  • Шелковая Биржа
  • Церковь Святых Хуанов
  • Арена для боя быков
  • Вокзал Nord

Описание экскурсии

Программа

  • В начале нашего путешествия мы отправимся в знаменитый Город Наук и Искусств —визитную карточку Валенсии. Познакомимся с удивительной архитектурой Сантьяго Калатравы, с Дворцом Музыки им. Королевы Софии, Эмисфериком в форме человеческого глаза, с Музеем им. Принца Фелиппе. Фотографии, которые вы сделаете в этом месте, поверьте, удивят ваших друзей!
  • Затем наш путь пройдет вдоль русла реки Турия. Мы полюбуемся красивыми мостами и парками, зелеными зонами и фонтанами.
  • Вторая, пешая, часть нашей экскурсии пройдет по исторической части Валенсии. Здесь вы познакомитесь с: Кафедральным Собором со Святым Граалем и картинами Гойя, Базиликой Обездоленных, самым узким в Европе домом и Музеем Керамики. Прогуляетесь по узким улочкам, увидите широкие площади, полюбуетесь знаменитой Шелковой Биржей и Церковью Святых Хуанов.
  • По вашему желанию мы зайдем в уютное кафе, чтобы выпить чашечку ароматного кофе со свежим тыквенным пончиком. Отдохнули? Снова в путь! Вас ждут знакомство с валенсийским фарфором, который считается гордостью Валенсии, прогулка по главной площади города с остановкой у Арены для боя быков и красота внутреннего убранства вокзала Nord.

По желанию в конце экскурсии мы можем доставить вас в порт Валенсии или на вокзал.

Каждый турист получит в подарок карту Валенсии.
Приезжайте, Валенсия ждет вас!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2360 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна и я лицензированный гид по прекрасной Валенсии! Обожаю свою работу и делаю всё, чтобы мои путешественники влюбились в этот замечательный город и получили самые тёплые впечатления
читать дальшеуменьшить

о Принцессе Валенсии. У меня 2 высших образования, и уже 15 лет я живу в Испании. Постоянно учусь и самосовершенствуюсь, разрабатываю новые экскурсии и маршруты. Горжусь многочисленными прекрасными отзывами о своей работе и считаю это высшим достижением моих профессиональных качеств. Я вас жду, приезжайте и вы сами в этом убедитесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
3
2
1
Е
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Валенсия прекрасна.
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Прекрасная экскурсия, спасибо за идеальное комбо истории и современности, очевидной любви к своему городу и комфорт в общении!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Екатерина, спасибо за отзыв. Мне было очень приятно общаться с вами.

С уважением,Татьяна
Вам был полезен этот отзыв?
В
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе Валенсии, его истории, праздниках и др., по ходу нашего движения дала множество идей для туристов на заметку, которыми мы с удовольствием воспользовались впоследствии. Экскурсия пролетела, как один миг, хотелось слушать и слушать, смотреть и смотреть. Однозначно рекомендуем!
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе
Татьяна - прекрасный гид и замечательный человек. Ооочень интересно, с душой рассказала нам о красивом городе
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
Татьяна, благодарим Вас за интереснейшую и познавательную прогулку. Вы влюбили нас в Валенсию 🧡Комфортно, красиво, познавательно, рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть города. Много интересной информации: исторической и познавательной. Мы с женой получили огромное удовольствие и очень благодарны Татьяне за уделенное нам время. А в Валенсию мы влюбились. Точно ещё вернёмся!
Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть
Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть
Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть
Замечательная экскурсия в компании Татьяны. 4 часа на одном дыхании. Новая современная Валенсия и историческая часть
Вам был полезен этот отзыв?
Julia
Экскурсия по Валенсии с Татьяной нам очень понравилась! Всё было интересно, живо и отлично организовано.

Особенно впечатлил исторический центр: Кафедральный собор со Святым Граалем — Татьяна очень увлекательно рассказала о его
читать дальшеуменьшить

истории, и это стало одним из самых запоминающихся моментов.

Завершили экскурсию в современной части — в Городе Наук и Искусств. Архитектура Калатравы действительно поражает, фотографии получились потрясающие.

И даже внезапный торнадо в середине прогулки добавил поездке особого колорита — получилось настоящее приключение!

Большое спасибо Татьяне за профессионализм и яркие впечатления!

Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо огромное, Татьяна, за экскурсию! Вам удалось влюбить нас в этот чудный город! Хочется приехать снова! Если такое случится, обязательно обратимся к Вам для дальнейшего знакомства с Испанией.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Валенсии

Похожие экскурсии на «Из глубины веков до наших дней»

Знакомство с дивной Валенсией
Пешая
2.5 часа
370 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с дивной Валенсией
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €99 за всё до 5 чел.
Принцесса Валенсия
Пешая
3.5 часа
157 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Принцесса Валенсия
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Валенсия: главные достопримечательности Старого города
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Валенсия: главные достопримечательности Старого города
Откройте тайны Валенсии: от Шёлковой биржи до узкого дома, и узнайте, почему летучая мышь - символ города. Всё это в увлекательной прогулке
Начало: У здания Мэрии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €75 за всё до 3 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
Познакомьтесь с Валенсией за 3,5 часа! Увидите башни Серранос, Кафедральный собор и рынок в стиле модерн. Узнайте о местной кухне и традициях
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Валенсии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Валенсии
от €250 за экскурсию