улочкам, но и погружение в аутентичную жизнь местных жителей. Вы увидите яхтенный порт с его уникальными складами, старинные корабельные доки и самую высокую дверь в Валенсии. Музей Страстной недели раскроет перед вами культурные особенности района, а в культовых ресторанах и барах вы сможете насладиться аутентичными блюдами и фламенко. Квест «Символы рыбацкого поселка» превратит вашу прогулку в увлекательное приключение, где каждое задание раскрывает новую страницу жизни Кабаньяля. Эта экскурсия идеально подойдет семьям с детьми и всем, кто ищет необычные способы познакомиться с Валенсией. Организационные детали тщательно продуманы: дополнительных расходов не предусмотрено, а маршрут полностью пешеходный - выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде

Описание экскурсии

Прогулка по поселку рыбаков

Кабаньяль — район Валенсии, отличающийся негородским нравом. Здесь отмечают другие праздники, едят необычные для остальных испанцев блюда и хранят старые традиции. Я покажу вам лучшие места поселка: вы побываете в яхтенном порту, где увидите склады в стиле модерн, рассмотрите старинные корабельные доки 14 века и найдете самую высокую дверь в Валенсии. В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района. Где бесплатно послушать лучшее фламенко, какое аутентичное местное блюдо заказать и как кабаньяльцы сто лет назад ловили рыбу с помощью быков — вы откроете самые интересные факты о приморской части Валенсии.

Архитектура и модные веяния

Несколько лет назад газета The Guardian внесла Кабаньяль в список 10 самых классных районов Европы. На смену традиционным тавернам постепенно приходят модные бары и рестораны, а здания, которые ещё недавно стояли в руинах, активно реставрируют. Мы заглянем в будущее этого удивительного района и станем свидетелями изменений, которые происходят в нем прямо сейчас.

Организационные детали