  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль

Узнать всё самое интересное о приморском районе Валенсии на прогулке-квесте

Tatiana
Задать вопрос
Tatiana – ваш гид
Футуристичный Город искусств и наук и паэлья — думаете, это всё, чем славится испанская провинция? В поселке, где сохранились традиции рыбаков 17 века, вы откроете другую Валенсию.

А решая задания квеста, проникнетесь аутентичной жизнью простых испанцев, живущих на берегу моря.
72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в яхтенном порту Валенсии
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль

Что вас ожидает

Прогулка по поселку рыбаков
Кабаньяль — район Валенсии, отличающийся негородским нравом. Здесь отмечают другие праздники, едят необычные для остальных испанцев блюда и хранят старые традиции. Я покажу вам лучшие места поселка: вы побываете в яхтенном порту, где увидите склады в стиле модерн, рассмотрите старинные корабельные доки 14 века и найдете самую высокую дверь в Валенсии. В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района. Где бесплатно послушать лучшее фламенко, какое аутентичное местное блюдо заказать и как кабаньяльцы сто лет назад ловили рыбу с помощью быков — вы откроете самые интересные факты о приморской части Валенсии.

Квест «Символы рыбацкого поселка»
Гуляя по узким улочкам района, вы будете разгадывать задания увлекательного квеста. Отыщете граффити и соберете пазл на его основе. С помощью веревки-ключа найдете спрятанные буквы, которые сложатся в слово-подсказку. А на одной из стен дома вас ждет зашифрованное послание о жителях Кабаньяля. Все задания квеста помогут вам прочувствовать атмосферу поселка и узнать его главные тайны.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми, а также взрослым, которые любят интересные загадки.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в яхтенном порту Валенсии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tatiana
Tatiana
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 5 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес, говорю по-испански, воспитываю сына. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Буду очень рада поделиться этими знаниями с вами!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
15 февраля был наш второй день пребывания в Валенсии, и мы, благодаря экскурсоводу Татьяне, познакомились с другой настоящей, не парадной, морской стороной города: порт, яхты, верфи, пляж… Побродив по улицам рыбацкого поселка Кабаньяль, увидели местный, немного диковатый «модерн» домов простых валенсийских жителей, крытый рынок с продуктами, заглянули в музей Страстной недели, старинный цех по расфасовке риса и на фабрику по производству льда (сейчас там кафе, бары, но дух фабрики сохранен), здание с солнечными часами, где содержались быки и волы для рыбной ловли (этот уникальный способ придумали кабаньяльские рыбаки) и где позднее известный валенсийский художник Хоакин Соролья хранил свои работы (Таня показала нам на планшете фотографии его работ, - они великолепны!). После двухчасовой прогулки-квеста остался только один вопрос: почему так мало. Время прошло незаметно, а увиденное запечатлелось навсегда. Спасибо большое Татьяне за пытливый ум, креативность, способность зажечь своими знаниями, которые она вложила в эту авторскую экскурсию. Если хотите увидеть настоящую Валенсию, обращайтесь к Татьяне, не пожалеете.

Tatiana проводит ещё 2 экскурсии

Центр Валенсии и испанский язык за 3 часаЦентр Валенсии и испанский язык за 3 часаЦентр Валенсии и испанский язык за 3 часа
78 за экскурсию
3 часа
20 отзывов
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Поймать дракона: прогулка-квест по ВаленсииПоймать дракона: прогулка-квест по ВаленсииПоймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
72 за экскурсию
2 часа
111 отзывов
Нескучная экскурсия по must-see местам, в которой вы — главное действующее лицо
Хотите познакомиться с Валенсией, буквально погрузившись в город и «проживая» неизведанные места, как факты своей биографии? Приглашаю вас на экскурсию с элементами квеста! С помощью интересных заданий вы изучите главные достопримечательности и погрузитесь в историю Валенсии от римлян до наших дней, находя её за фасадами, под ногами и над головой. А в итоге — не просто узнаете, но запомните главное и интересное о старинном городе.

Выбирайте и другие экскурсии в Валенсии

История и архитектураСо скидкойКвестыЗа городомВ другой городПешкомДля детейНеобычные маршрутыНа автомобилеОбзорныеНа велосипедеГрупповыеИндивидуальныеГастрономическиеГород искусств и наукВсе