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Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль

Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Валенсия - город, который умеет удивлять.

За пределами его футуристического Города искусств и наук скрывается поселок Кабаньяль, где живут традиции рыбаков 17 века.

Эта индивидуальная квест-экскурсия предлагает не просто прогулку по живописным
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улочкам, но и погружение в аутентичную жизнь местных жителей.

Вы увидите яхтенный порт с его уникальными складами, старинные корабельные доки и самую высокую дверь в Валенсии.

Музей Страстной недели раскроет перед вами культурные особенности района, а в культовых ресторанах и барах вы сможете насладиться аутентичными блюдами и фламенко.

Квест «Символы рыбацкого поселка» превратит вашу прогулку в увлекательное приключение, где каждое задание раскрывает новую страницу жизни Кабаньяля.

Эта экскурсия идеально подойдет семьям с детьми и всем, кто ищет необычные способы познакомиться с Валенсией.

Организационные детали тщательно продуманы: дополнительных расходов не предусмотрено, а маршрут полностью пешеходный - выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнайте тайны рыбацкого поселка
  • 🎨 Откройте уникальные граффити
  • 🍽 Попробуйте аутентичные блюда
  • 🎶 Насладитесь живым фламенко
  • 🚶‍♂️ Прогуляйтесь по старинным докам
  • 🧩 Решите увлекательные задания квеста
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль

Что можно увидеть

  • Яхтенный порт
  • Склады в стиле модерн
  • Старинные корабельные доки
  • Самая высокая дверь в Валенсии
  • Музей Страстной недели
  • Культовые рестораны и бары

Описание экскурсии

Прогулка по поселку рыбаков

Кабаньяль — район Валенсии, отличающийся негородским нравом. Здесь отмечают другие праздники, едят необычные для остальных испанцев блюда и хранят старые традиции. Я покажу вам лучшие места поселка: вы побываете в яхтенном порту, где увидите склады в стиле модерн, рассмотрите старинные корабельные доки 14 века и найдете самую высокую дверь в Валенсии. В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района. Где бесплатно послушать лучшее фламенко, какое аутентичное местное блюдо заказать и как кабаньяльцы сто лет назад ловили рыбу с помощью быков — вы откроете самые интересные факты о приморской части Валенсии.

Архитектура и модные веяния

Несколько лет назад газета The Guardian внесла Кабаньяль в список 10 самых классных районов Европы. На смену традиционным тавернам постепенно приходят модные бары и рестораны, а здания, которые ещё недавно стояли в руинах, активно реставрируют. Мы заглянем в будущее этого удивительного района и станем свидетелями изменений, которые происходят в нем прямо сейчас.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсия пешеходная, выбирайте удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В яхтенном порту Валенсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1559 туристов
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 7 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес,
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говорю по-испански, воспитываю двоих детей. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Я официальный сертифицированный гид, но для меня важно делать прогулки как можно менее формальными и как можно более дружескими и увлекательными. Буду очень рада познакомить вас с нашим чудесным городом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
Валенсия - город искусства, город сад, город порт. Я рекомендую эту экскурсию, чтобы дополнить представление о городе и его истории со стороны портовой его части! Благодарю Татьяну за прекрасный день, теперь я понимаю город еще немного лучше.
Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
Татьяна - профессиональный гид и приятный собеседник! 2х часовая прогулка пролетела незаметно и легко несмотря на жаркую погоду!
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Наталья
Самый улыбающийся гид 😊🙌🏼Спасибо большое,все было с душой и по делу 😊Сразу видно,человек любит Валенсию и рассказывает о ней с большой любовью ☀️Поэтому проникаешься на все 100% и влюбляешься в этот город тоже)да,это и невозможно не сделать -Валенсия прекрасна ❤️🔥
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М
15 февраля был наш второй день пребывания в Валенсии, и мы, благодаря экскурсоводу Татьяне, познакомились с другой настоящей, не парадной, морской стороной города: порт, яхты, верфи, пляж… Побродив по улицам
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рыбацкого поселка Кабаньяль, увидели местный, немного диковатый «модерн» домов простых валенсийских жителей, крытый рынок с продуктами, заглянули в музей Страстной недели, старинный цех по расфасовке риса и на фабрику по производству льда (сейчас там кафе, бары, но дух фабрики сохранен), здание с солнечными часами, где содержались быки и волы для рыбной ловли (этот уникальный способ придумали кабаньяльские рыбаки) и где позднее известный валенсийский художник Хоакин Соролья хранил свои работы (Таня показала нам на планшете фотографии его работ, - они великолепны!). После двухчасовой прогулки-квеста остался только один вопрос: почему так мало. Время прошло незаметно, а увиденное запечатлелось навсегда. Спасибо большое Татьяне за пытливый ум, креативность, способность зажечь своими знаниями, которые она вложила в эту авторскую экскурсию. Если хотите увидеть настоящую Валенсию, обращайтесь к Татьяне, не пожалеете.

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Е
Очень благодарна Татьяне за интересную экскурсию, интересный маршрут, занимательные фотографии старинных улочек по сравнению с современностью. Татьяна очень приятный в общении человек, зарядилась энергией и любовью к городу от нее и отдохнула одновременно. Её прекрасные рекомендации по рынку и ресторанам все протестировала, все супер. Очень благодарна ей. Сразу видно, человек очень любит свое дело.
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Ирина
С экскурсоводом Татьяной мы провели 2 увлекательных часа в прогулке по рыбацкому поселку. Экскурсия была наполнена отличным, выверенным материалом, но не утомительна ни для взрослых, ни для детей. Детям были предложены квесты и вопросы, которые расширили их кругозор и сделали интересной экскурсию. Прекрасная, безупречная экскурсия, которая надолго останется в памяти! Спасибо!
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А
Татьяна - красавица, умница, профессионал и супер рассказчик. Экскурсию советую всем любознательным и позитивным людям))) Кстати, помимо данной экскурсии советую сходить на обзорную прогулку "Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа". Прекрасная прогулка!!! Также с Татьяной)))
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