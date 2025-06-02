За пределами его футуристического Города искусств и наук скрывается поселок Кабаньяль, где живут традиции рыбаков 17 века.
Эта индивидуальная квест-экскурсия предлагает не просто прогулку по живописным
6 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнайте тайны рыбацкого поселка
- 🎨 Откройте уникальные граффити
- 🍽 Попробуйте аутентичные блюда
- 🎶 Насладитесь живым фламенко
- 🚶♂️ Прогуляйтесь по старинным докам
- 🧩 Решите увлекательные задания квеста
Что можно увидеть
- Яхтенный порт
- Склады в стиле модерн
- Старинные корабельные доки
- Самая высокая дверь в Валенсии
- Музей Страстной недели
- Культовые рестораны и бары
Описание экскурсии
Прогулка по поселку рыбаков
Кабаньяль — район Валенсии, отличающийся негородским нравом. Здесь отмечают другие праздники, едят необычные для остальных испанцев блюда и хранят старые традиции. Я покажу вам лучшие места поселка: вы побываете в яхтенном порту, где увидите склады в стиле модерн, рассмотрите старинные корабельные доки 14 века и найдете самую высокую дверь в Валенсии. В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района. Где бесплатно послушать лучшее фламенко, какое аутентичное местное блюдо заказать и как кабаньяльцы сто лет назад ловили рыбу с помощью быков — вы откроете самые интересные факты о приморской части Валенсии.
Архитектура и модные веяния
Несколько лет назад газета The Guardian внесла Кабаньяль в список 10 самых классных районов Европы. На смену традиционным тавернам постепенно приходят модные бары и рестораны, а здания, которые ещё недавно стояли в руинах, активно реставрируют. Мы заглянем в будущее этого удивительного района и станем свидетелями изменений, которые происходят в нем прямо сейчас.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Экскурсия пешеходная, выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Валенсия - город искусства, город сад, город порт. Я рекомендую эту экскурсию, чтобы дополнить представление о городе и его истории со стороны портовой его части! Благодарю Татьяну за прекрасный день, теперь я понимаю город еще немного лучше.