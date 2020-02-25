Что вас ожидает

Прогулка по поселку рыбаков

Кабаньяль — район Валенсии, отличающийся негородским нравом. Здесь отмечают другие праздники, едят необычные для остальных испанцев блюда и хранят старые традиции. Я покажу вам лучшие места поселка: вы побываете в яхтенном порту, где увидите склады в стиле модерн, рассмотрите старинные корабельные доки 14 века и найдете самую высокую дверь в Валенсии. В музее Страстной недели я расскажу, как ее отмечают в Кабаньяле, а после — покажу культовые рестораны и бары района. Где бесплатно послушать лучшее фламенко, какое аутентичное местное блюдо заказать и как кабаньяльцы сто лет назад ловили рыбу с помощью быков — вы откроете самые интересные факты о приморской части Валенсии.

Квест «Символы рыбацкого поселка»

Гуляя по узким улочкам района, вы будете разгадывать задания увлекательного квеста. Отыщете граффити и соберете пазл на его основе. С помощью веревки-ключа найдете спрятанные буквы, которые сложатся в слово-подсказку. А на одной из стен дома вас ждет зашифрованное послание о жителях Кабаньяля. Все задания квеста помогут вам прочувствовать атмосферу поселка и узнать его главные тайны.

Кому подойдёт экскурсия

Семьям с детьми, а также взрослым, которые любят интересные загадки.