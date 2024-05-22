1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
«Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
«Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
«Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
«Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
«Экскурсия начнется с портового района, вы увидите трассу Формулы 1, пляжи и живописный район Эль Кабаньяль, который когда-то был маленькой рыбацкой деревушкой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€259 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии
Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка
Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
«Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
«В поездке вы прикоснётесь к завораживающей природе и истории древней Валенсии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте
Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Начало: У входа в Королевский сад
«Отдохнёте возле фонтанов или озера с лебедями и павлинами»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €72 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- VVladimir5 мая 2024Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ММарина1 февраля 2024Уникальная экскурсия. Город Куэнка-великолепен. Также большое впечатление произвёл и Зачарованный город. Рекомендую всем,кто любит историю,старинную архитектуру и природу. Здесь вы
- RRuslan20 ноября 2023Невероятно образованный и очень остроумный гид! С ним вам точно не будет скучно, и вы узнаете не только историю, но и также окунетесь в жизнь Испании от первого лица! У меня осталось только одно желание: посетить все экскурсии, которые устраивает Дмитрий!
- ММилана7 октября 2023Экскурсия больше пешая чем на автомобиле.
- ННатали11 сентября 2023Наш гид Яна провела отличную экскурсию в удобной машине и пешком, рассказывала интересно, показала главные достопримечательности и посоветовала ресторан где мы попробовали необычный национальный напиток и оригинальные закуски. Очень были рады с ней провести пол дня!
- ЕЕлена25 августа 2023Маршрут грамотно подобран, учитывалась жара и наличие детей, все было очень интересно, просто влюбились в город!! Спасибо
- FFidan30 июня 2023Спасибо Дмитрий. Все было великолепно! Дмитрий провел прекрасную экскурсию! Узнала много интересного. Спасибо за практические советы по нашему дальнейшему пребыванию в. Валенсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 65 до 380. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 13 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 52 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август