🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 14 отзывов Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы Начало: В холле вашего отеля в Валенсии «Пещеры, которые станут главной целью нашего путешествия, находятся в природном заповеднике Сьерра Де Эспадан» € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 7 отзывов «Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города «Любителям природных и архитектурных диковинок, а также всем путешественникам, желающим увидеть самые впечатляющие места Кастильи-Ла-Манчи» € 260 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии «Вы увидите действующее святилище в глубоком гроте, путь к которому лежит среди гор национального природного парка» € 155 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии «Вы посетите великолепный природный парк «Разрезанная скала», о котором знают очень немногие путешественники» € 156 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии «Экскурсия начнется с портового района, вы увидите трассу Формулы 1, пляжи и живописный район Эль Кабаньяль, который когда-то был маленькой рыбацкой деревушкой» € 210 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры Начало: В удобном вам месте € 259 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento) от € 111 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа Тур в морской порт Валенсии на сегвеях Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00 € 65 за человека

Индивидуальная 4 часа Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии Расписание: в любой день недели € 156 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью Начало: в любом месте Валенсии «Приглашаю на лёгкую гастрономическо-природную экскурсию, которая подойдёт всем, кто хочет узнать больше о Валенсии, её природе и кухне» € 170 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры «В поездке вы прикоснётесь к завораживающей природе и истории древней Валенсии» € 380 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Башни Серранос и 7 мостов парка Турия Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке Начало: у башен Серранос от € 65 за всё до 10 чел.