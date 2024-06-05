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Квест
2 часа
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65€59 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€214 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
35€21 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€156 за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии
Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка
Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€80 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 июня 2024Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!!
- ААртур25 мая 2024Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
- ООльга22 мая 2024Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
- ВВалерия29 апреля 2024Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
- ВВалерия29 апреля 2024Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
- LLazarev,11 апреля 2024It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular. Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
- ммихаил9 апреля 2024Очень хороший гид. Всем рекомендую
- ЛЛилия7 апреля 2024Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!
- ССтепан5 апреля 2024Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Необычные»
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