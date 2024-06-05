Д Дарья Валенсия Таро: трансформационная игра читать дальше такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность! Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях

O Oxana Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы Спасибо!!!

А Артур Валенсия мавританская, иудейская и христианская Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую

О Ольга Римский акведук и прогулка среди скал читать дальше стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!! Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии

В Валерия Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы читать дальше не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо! Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины

В Валерия Римский акведук и прогулка среди скал Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!

L Lazarev, Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular. Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.

м михаил Валенсия мавританская, иудейская и христианская Очень хороший гид. Всем рекомендую

Л Лилия Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!