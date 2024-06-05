Необычные экскурсии по Валенсии

Найдено 14 экскурсий в категории «Необычные» в Валенсии на русском языке, цены от €21, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
🚶 Пешая
Квест
2 часа
141 отзыв
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 7 чел.
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6559 за всё до 10 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
214 за всё до 4 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
3521 за всё до 2 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 за человека
Римский акведук, арабский замок и каньоны в часе езды от Валенсии
Индивидуальная
4 часа
Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии
Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка
Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
156 за всё до 4 чел.
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
    читать дальше

    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Спасибо!!!
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука - мост. Неожиданным бонусом экскурсии
    читать дальше

    стало посещение развалин арабского замка ХII века. Великолепные виды, чистый воздух, Испания открывается с другой стороны, особенно для тех туристов, которые посещали только города. И помимо всего этого, огромное количество новой, интересной информации от гида о Валенсии, о Испании и испанцах. Дмитрий, огромное спасибо!!!

    Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -Незабываемая экскурсия! Красота горных ландшафтов, узкие тоннели, вырубленные в скале, и самая впечатляющая часть акведука -
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
    читать дальше

    не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо!

  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Экскурсия интересная, виды восхитительные, экскурсовод прекрасный. Дмитрий легко подстроился под наши желания, общение с ним было комфортным и интересным, прогулка незабываемая. Он нам также помог с общей навигацией по Валенсии. Спасибо!
  • L
    Lazarev,
    11 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular. Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
  • м
    михаил
    9 апреля 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Очень хороший гид. Всем рекомендую
  • Л
    Лилия
    7 апреля 2024
    Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
    Экскурсия организована динамично! Татьяна умеет заинтересовать и взрослых и детей! Увидели новые места и маршруты, дети решали задачки на местности! Время пролетело быстро и весело! Рекомендуем!!!
  • С
    Степан
    5 апреля 2024
    Римский акведук и прогулка среди скал
    Были на экскурсии с Дмитрием по римскому акведуку. Было очень интересно увидеть вживую такие строения, отличный маршрут, всё очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
  2. Валенсия мавританская, иудейская и христианская
  3. Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
  4. Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
  5. Подземная река в пещерах Святого Иосифа
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Необычные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 21 до 260 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 271 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Валенсии (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2024 год по теме «Необычные», 271 ⭐ отзыв, цены от €21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам