Эта экскурсия ⛳ подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город 🏙️ на короткий срок). Помогу Вам за 4 часа увидеть всё самое необходимое.

Встречу Вас в порту (или подъеду к отелю/апартаментам) и мы сразу же направимся в Город Искусств и Наук, современную визитную карточку города, созданный валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой, который востребован во всём мире! Безумные футуристические формы зданий в стиле био-тек впечатлят Вас.

Вторая часть экскурсии 🧭 - пешая по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей 🏛️ и которыми так гордятся валенсийцы! Увидите чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых 🤩 и необычных в Испании, символ города колокольню Эль Мигелете, откуда открывается прекрасный вид на город. Башни Торрес де Серранос, готическая Шёлковая биржа, Национальный музей 🖼 Керамики (он же дворец маркиза Дос Агуас) в стиле барокко, Центральный рынок модернистского стиля - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне 🥧, праздниках, традициях.