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Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго

Дмитрий С.
Дмитрий С. – Гид из Валенсии
За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями 🏛️ Валенсии — как популярными, так и малоизвестными.

Эта экскурсия ⛳ подойдет для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом или же тех путешественников, кто оказался в городе на короткий срок.

Я расскажу вам удивительные и занимательные факты о городе и стране, помогу сориентироваться в пространстве и дам вам все необходимые советы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго

Что вы увидите

  • Главные достопримечательности города
  • а также малоизвестные
Эта экскурсия ⛳ подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город 🏙️ на короткий срок). Помогу Вам за 4 часа увидеть всё самое необходимое.
Встречу Вас в порту (или подъеду к отелю/апартаментам) и мы сразу же направимся в Город Искусств и Наук, современную визитную карточку города, созданный валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой, который востребован во всём мире! Безумные футуристические формы зданий в стиле био-тек впечатлят Вас.
Вторая часть экскурсии 🧭 - пешая по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей 🏛️ и которыми так гордятся валенсийцы! Увидите чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых 🤩 и необычных в Испании, символ города колокольню Эль Мигелете, откуда открывается прекрасный вид на город. Башни Торрес де Серранос, готическая Шёлковая биржа, Национальный музей 🖼 Керамики (он же дворец маркиза Дос Агуас) в стиле барокко, Центральный рынок модернистского стиля - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне 🥧, праздниках, традициях.
Что входит
  • Услуги гида, транспорт
  • Встреча в порту (для туристов с круиза)
  • Встреча из отеля на машине
Что не входит
  • Трансфер обратно в порт
Начало
🚩 s/n, Moll de Ponent, 46024 Valencia
Место завершения
🏁 район ж/д вокзала
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго
Валенсия для туристов с круиза или для тех, кто в городе ненадолго

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий С.
Дмитрий С.
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