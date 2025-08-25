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Эта экскурсия подойдет для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не читать дальше уменьшить имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом или же тех путешественников, кто оказался в городе на короткий срок.



Я расскажу вам удивительные и занимательные факты о городе и стране, помогу сориентироваться в пространстве и дам вам все необходимые советы. За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии — как популярными, так и малоизвестными.Эта экскурсия подойдет для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не 4.6 5 отзывов

Дмитрий Ваш гид в Валенсии Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €160 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 5 отзывов 🇷🇺 русский 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Эта экскурсия подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город на короткий срок). Помогу Вам за 3,5 часа увидеть всё самое необходимое. Встречу Вас в порту (или подъеду к отелю/апартаментам) и мы сразу же направимся в Город Искусств и Наук, современную визитную карточку города, созданный валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой, который востребован во всём мире! Безумные футуристические формы зданий в стиле био-тек впечатлят Вас. Вторая часть экскурсии - пешая по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей и которыми так гордятся валенсийцы! Подскажу, как увидеть чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых и необычных в Испании, символ города колокольню Эль Мигелете, откуда открывается потрясающий вид на город. Башни Торрес де Серранос, готическая Шёлковая биржа, Центральный рынок в стиле модерн - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне, праздниках, традициях.

ежедневно в любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные достопримечательности города

А также малоизвестные Что включено Услуги гида, транспорт

Встреча в порту (для туристов с круиза)

Встреча из отеля на машине Что не входит в цену Трансфер обратно в порт! Где начинаем и завершаем? Начало: С/н, Молл де Понент, 46024 Валенсия для круиза Завершение: Район площади Мэрии Когда и сколько длится? Когда: ежедневно в любое время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.