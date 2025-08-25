За несколько часов я познакомлю вас с основными достопримечательностями Валенсии — как популярными, так и малоизвестными.
Эта экскурсия подойдет для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не
Эта экскурсия подойдет для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не
Описание экскурсииЭта экскурсия подойдёт для тех туристов, кто прибывает в Валенсию на круизном лайнере и не имеет достаточно времени для более глубокого знакомства с городом (или же для тех, кто прибыл в город на короткий срок). Помогу Вам за 3,5 часа увидеть всё самое необходимое. Встречу Вас в порту (или подъеду к отелю/апартаментам) и мы сразу же направимся в Город Искусств и Наук, современную визитную карточку города, созданный валенсийским архитектором Сантьяго Калатравой, который востребован во всём мире! Безумные футуристические формы зданий в стиле био-тек впечатлят Вас. Вторая часть экскурсии - пешая по историческому центру города, где сосредоточена основная масса достопримечательностей и которыми так гордятся валенсийцы! Подскажу, как увидеть чашу Святого Грааля, которая притягивает туристов со всего мира, величественный Кафедральный собор, один из самых красивых и необычных в Испании, символ города колокольню Эль Мигелете, откуда открывается потрясающий вид на город. Башни Торрес де Серранос, готическая Шёлковая биржа, Центральный рынок в стиле модерн - неполный список того, что Вы увидите. По пути встретим несколько малоизвестных достопримечательностей, о которых знают даже не все местные жители и которые не фигурируют ни в одном туристическом справочнике! Узнаете о валенсийской кухне, праздниках, традициях.
ежедневно в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности города
- А также малоизвестные
Что включено
- Услуги гида, транспорт
- Встреча в порту (для туристов с круиза)
- Встреча из отеля на машине
Что не входит в цену
- Трансфер обратно в порт!
Где начинаем и завершаем?
Начало: С/н, Молл де Понент, 46024 Валенсия для круиза
Завершение: Район площади Мэрии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень хороший гид Дмитрий показал вначале город наук и искусств - красивый футуристичекого вида комплекс. Затем поехали в старую Валенсию. Очень красивый кафедральный собор, причем внутри красивее, чем снаружи: алтарь, фрески на стенах и пр. Вход 10 евро, но оно того стоит.
На удивление красивое здание почтамта.
Все остальное тоже очень красиво и интересно.
На удивление красивое здание почтамта.
Все остальное тоже очень красиво и интересно.
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O
Экскурсия замечательная., интересная, разнообразная.
Отлично организована.
Дмитрий прекрасный экскурсовод: знающий, внимательный, корректный, прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Общение с ним доставило всем нам огромное удовольствие.
Отлично!!!!!
Отлично организована.
Дмитрий прекрасный экскурсовод: знающий, внимательный, корректный, прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Общение с ним доставило всем нам огромное удовольствие.
Отлично!!!!!
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И
Дмитрий очень интересно рассказал много нового узнали проехали все знаковые места, всем рекомендую
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S
Большое спасибо Дмитрию за экскурсию «Вся Валенсия за несколько часов!». Более четырех часов с заинтересованным экскурсоводом, масса самой разнообразной информации. Очень интересная форма подачи материала, с использованием электронных носителей. 4+!!!
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E
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