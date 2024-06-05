1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€222 за всё до 5 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65€59 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
35€21 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140€126 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья5 июня 2024Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
- OOxana26 мая 2024Спасибо!!!
- ООльга25 мая 2024Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
- VVladimir5 мая 2024Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
- ВВалерия29 апреля 2024Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
- NNatalia25 апреля 2024Спасибо, Татьяна, за интересную экскурсию. После того как вы познакомили нас с городом хочется туда вернутся
- LLazarev,11 апреля 2024It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular. Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
- ААнастасия23 марта 2024Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
- ААлиса4 марта 2024Замечательная Татьяна и экскурсия. Влюбились в Валенсию вместе с супругом. Очень содержательно и интересно рассказывает Татьяна. Всем рекомендую и мы обязательно вернемся!
- ММарина1 февраля 2024Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Город искусств и наук»
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