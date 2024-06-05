Экскурсии по Городу искусств и наук

Найдено 6 экскурсий в категории «Город искусств и наук» в Валенсии на русском языке, цены от €21, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6559 за всё до 10 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
3521 за всё до 2 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140126 за всё до 4 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 111 за всё до 10 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
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    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
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    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

  • V
    Vladimir
    5 мая 2024
    Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали много про жизнь в Валенсии. Было очень интересно😁
    Отличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. РассказалиОтличная экскурсия! Помимо классного материала, Михаил с женой очень приятные люди. Очень приятно было пообщаться. Рассказали
  • В
    Валерия
    29 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Сначала мы сами гуляли по Городу искусств и науки, потом решились на экскурсию и не пожалели! сами мы и половины
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    не увидели, сами мы на многое не обратили внимание, сами мы пропускали многие важные уголки. Спасибо Михаил, что Вы предлагаете эту экскурсию и отваживаетесь рассказывать про одного из самых скрытных архитекторов. Михаил расширил наши горизонты, показав и другие работы Калатравы. В общем это обязательная экскурсия для понимания Валенсии и современной архитектуры. спасибо!

  • N
    Natalia
    25 апреля 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Спасибо, Татьяна, за интересную экскурсию. После того как вы познакомили нас с городом хочется туда вернутся
  • L
    Lazarev,
    11 апреля 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    It will be interesting for people interested in Architecture in general and in Calatrava in particular. Будет интересно людям, интересующимся архитектурой в целом и Калатрава в частности.
  • А
    Анастасия
    23 марта 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат! Карты Таро и путешествие по Валенсии — неожиданно прекрасное сочетание) Это не про эзотерику
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    или гадание, а про погружение в город и в себя. Не ожидала, что настолько захватит процесс — а теперь хочу такие же экскурсии по другим городам! Отлично прописаны локации, а случайный выбор места становится сюрпризом и сохраняет предвкушение на каждом шаге в боте) К каждой локации есть своя музыка, трек из Арены для боя быков теперь у меня на репите)) Хочется рассказать больше о том, что происходит внутри бота, показать скрины и фото локаций, но это будет спойлерами) Рекомендую всем, кто любит необычные экскурсии) И тем, кто хочет узнать себя лучше через знакомство с Валенсией!

    Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!Спасибо автору и разработчикам! Очень необычный формат!
  • А
    Алиса
    4 марта 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Замечательная Татьяна и экскурсия. Влюбились в Валенсию вместе с супругом. Очень содержательно и интересно рассказывает Татьяна. Всем рекомендую и мы обязательно вернемся!
  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    Вся Валенсия за 3,5 часа
    Отличная экскурсия. Дмитрий всесторонне познакомил с городом:рассказал и о его истории,и о современной жизни Валенсии,привёл много интересных фактов,порой драматичных,порой комичных,подкрепляя
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    их фотографиями на планшете. Прошлись по самым значимым и красочным местам. Маршрут хорошо продуман,не утомителен. Благодаря рекомендациям Дмитрия по посещению музеев,ресторанов и магазинов,пребывание в Валенсии стало максимально комфортным и приятным.

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Город искусств и наук»

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  3. Валенсия Таро: трансформационная игра
  4. Вся Валенсия за 3,5 часа
  5. Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Город искусств и наук" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 21 до 300 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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