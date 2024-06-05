🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 47 отзывов Ежедневная прогулка по Валенсии: от площади de la Virgen до Шелковой биржи Погрузитесь в атмосферу Валенсии с нашими увлекательными маршрутами, которые раскроют все тайны города Начало: На площади Plaza de la Virgen Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 271 отзыв Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам Начало: У башни Torres de Serranos € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 132 отзыва Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки) € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 74 отзыва Групповая экскурсия по Валенсии: история, культура и гастрономия Погрузитесь в мир валенсийских сокровищ: от Шелковой Биржи до вкуса местных деликатесов на Центральном рынке Начало: На площади de la Virgen Расписание: ежедневно в 10:30 € 25 за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 141 отзыв Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры Начало: Torres Serranos € 134 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности Начало: У Арены для боя быков € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства € 222 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Валенсия Таро: трансформационная игра Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно Начало: В Старом городе Валенсии 35 € 21 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 17 отзывов Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное Начало: Torres Serranos € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю Начало: Около башен Серранос € 119 за всё до 5 чел.

10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа Начало: В любом месте Валенсии 140 € 126 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 15 отзывов Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии € 210 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento) от € 111 за всё до 10 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2 часа Тур в морской порт Валенсии на сегвеях Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Квест 3 часа Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол от € 300 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Башни Серранос и 7 мостов парка Турия Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке Начало: у башен Серранос от € 65 за всё до 10 чел.