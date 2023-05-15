Мини-группа
3 часа
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
€85 за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы (в мини-группе)
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 14:00
7 июля в 08:00
90€81 за человека
Мини-группа
3.5 часа
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
7 июля в 06:15
€460 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААся15 мая 2023Ребята, это было потрясающе. Наш охотник и его две собаки- очень милые и симпатичные. Мы нашли несколько экземпляров- и это был восторг. Очень рекомендую. Спасибо огромное Ксении и ее команде, которые помогли нам получить незабываемые впечатления от поездки:))
- ЕЕлена3 декабря 2022Замечательный день получился! А все из-за того, что Ксения - это человек на своём месте, абсолютно ориентированный на клиента. Спасибо большое.
- ААлина1 декабря 2022Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!
Ответы на вопросы от путешественников по Альбе в категории «На выходные»
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