Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
3 окт в 08:00
4 окт в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Исторический центр Амальфи
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:00
€250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в сентябре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 50 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь