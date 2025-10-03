Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Амальфи на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 8 часов 41 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Амальфитанское побережье - мировое достояние Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня от €300 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Исторический центр Амальфи Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев €180 за всё до 3 чел. 6 часов 1 отзыв Индивидуальная По Амальфитанскому побережью - на скутере Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии €250 за человека Другие экскурсии Амальфи

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи Амальфитанское побережье - мировое достояние Прогулка по историческому центру Амальфи По Амальфитанскому побережью - на скутере В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Амальфи в сентябре 2025 Сейчас в Амальфи в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 300. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 50 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь