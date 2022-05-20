Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита

Геркуланум был элегантным и спокойным местечком для аристокартических семей

Геркуланум был элегантным и спокойным местечком для аристокартических семей.

Здесь меньше турисов, очередей и толкучки — мы по-настоящему насладимся городком.

Осмотрим сохранившуюся его часть с домами, храмами, форумом, термами.

Увидим элементы зданий, обугленную деревянную мебель, хлеб и зерна.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита

Что вас ожидает 🤩

  • Античный пляж и скелеты жертв
  • Храм Венеры
  • Храм 4 богов
  • Городские термы
  • Пекарня
  • Термополиум
  • Дом с деревянной ширмой
  • Дом Нептуна и Амфитриты
  • Самнитский дом
  • Дом с черным залом
  • Дом с рельефом Телефа
  • Коллегия Августа
  • Палестра
  • Форум
  • Базилику

Что вас ждет

Геркуланум находится к Везувию намного ближе чем Помпеи, город буквально лежит у его ног. Поэтому пирокластический поток, состоящий из вулканической грязи, настиг Геркуланум первым. Город был стерт с лица земли за несколько секунд.
Вулканическая грязь застыв, превратилась в твердейший камень, который запечатал как в вакуумную капсулу весь город, создав уникальные характеристики консервации. Такой органический материал, как дерево, хоть и в обугленном виде, но дошел до наших дней. Мы увидим деревянные элементы зданий, обугленная деревянная мебель и даже обугленный хлеб, зерна.
В Геркулануме крыши не обвалились под весом камней и пепла, множество из них сохранились, поэтому мы полной мере ощутим высоту города. Осмотрим сохранившуюся часть города с домами, храмами, форумом, термами.
Геркуланум был элегантным и спокойным местечком для аристокартических семей, не зря известнейшая Вилла Папирусов находится здесь совсем рядом. Здесь меньше турисов, очередей и толкучки — мы по-настоящему насладимся городком.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • трансфер,
  • вода,
  • еда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Трансфер
  • Вода
  • Еда
Место начала и завершения?
Геркуланум
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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