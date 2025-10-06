Мои заказы

Гастрономические экскурсии Амальфи

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Амальфи на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
«Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Поход - горные деревни Италии
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
«Мы пойдем туда, той самой тропинкой, по которой ходили много веков назад, обойдем все постройки и переведем дух в баре»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
«После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€175 за всё до 8 чел.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Ужин в неаполитанской семье
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи с шефом Антонио. Нас ждут вкусные блюда из свежих продуктов и местное вино
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
«• 3 блюда, • десерт, • вода, вино, кофе»
Расписание: Любой день, в 19.30
€65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 октября 2025
    Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
    Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
    Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
    Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались, но Василий нас подождал.
    читать дальше

    Было интересно, мы посетили руины древнеримской виллы, прошли по лимонной тропе, насладились красивыми видами, посетили красивый лимонный сад и выпили настоящий лимонад, попробовали лимончело который делают из зелёных лимонов. Все было в лёгкой атмосфере, непринуждённо, интересно. Спасибо, Василий😀

    Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  2. Поход - горные деревни Италии
  3. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
  4. Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Какие места ещё посмотреть в Амальфи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 300. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Амальфи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025