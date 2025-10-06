Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
«Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
«Мы пойдем туда, той самой тропинкой, по которой ходили много веков назад, обойдем все постройки и переведем дух в баре»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
«После дегустации дойдём до отеля Вилла Романа, где вы полюбуетесь воплощением местной культуры в интерьере — античной плиткой и любопытными старинными вещицами»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€175 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Ужин в неаполитанской семье
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи с шефом Антонио. Нас ждут вкусные блюда из свежих продуктов и местное вино
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
«• 3 блюда, • десерт, • вода, вино, кофе»
Расписание: Любой день, в 19.30
€65 за человека
- ТТатьяна6 октября 2025Идеальный день! Красиво, вкусно, интересно!
- ЕЕкатерина18 июня 2025Экскурсия очень крутая. Василий отличный гид, при этом с чувством юмора и без нудятины. Мы задержались, но Василий нас подождал.
