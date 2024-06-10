Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Амальфи на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия: Флегрейские поля, вулканические кратеры и древние руины Флегрейские поля - это уникальная возможность увидеть вулканические кратеры, пещеры и древние руины. Погрузитесь в атмосферу истории и природы Начало: По договоренности «Что вас ждет Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») — это огромная вулканическая область, раскинувшаяся к западу от Неаполитанского залива, от холма Позиллипо до Кум» Расписание: Ежедневно с 9:00 € 300 за всё до 7 чел. 🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 5 часов История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона «Проплывая вдоль берега, увидим прекрасные пейзажи, много раз повторенные в этюдах художников, пройдем под «Аркой Любви» и загадаем желание» € 260 за всё до 8 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу «Наша живописная прогулка начнётся в городе Минори у самой древней виллы на побережье, построенной в 1 веке до н» € 200 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Амальфи

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера История Амальфи на каноэ Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024 Сейчас в Амальфи в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 300.

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