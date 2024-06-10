1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Флегрейские поля, вулканические кратеры и древние руины
Флегрейские поля - это уникальная возможность увидеть вулканические кратеры, пещеры и древние руины. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Флегрейские поля (от греческого phlegraios, «пылающие») — это огромная вулканическая область, раскинувшаяся к западу от Неаполитанского залива, от холма Позиллипо до Кум»
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
«Проплывая вдоль берега, увидим прекрасные пейзажи, много раз повторенные в этюдах художников, пройдем под «Аркой Любви» и загадаем желание»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
«Наша живописная прогулка начнётся в городе Минори у самой древней виллы на побережье, построенной в 1 веке до н»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
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