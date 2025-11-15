Альберобелло - это город, где оживают легенды и магия.
Путешествие на байке позволит вам увидеть знаменитые белые трулли, узнать о символах на их крышах и погрузиться в атмосферу апулийской жизни. Вы посетите музеи, прогуляетесь по историческим районам и насладитесь местными деликатесами.
Это уникальная возможность прочувствовать культуру и историю южной Италии, а также сделать незабываемые фотографии на фоне сказочных пейзажей
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Уникальное путешествие на байке
- 🏛️ Посещение исторических труллей
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 📸 Невероятные панорамные виды
- 🧙♀️ Легенды и мифы Альберобелло
Что можно увидеть
- Рионе Монти
- Трулло Соврано
- Айя-Пиккола
- Церковь Святого Антония
Описание экскурсии
- Рионе Монти. Вы прогуляетесь по самому известному району Альберобелло и рассмотрите более 1000 труллей, выстроенных по склону холма.
- Символы на крышах труллей. Увидите мистические знаки и узнаете, зачем их рисовали на конических крышах домов.
- Трулло Соврано. Посетите двухэтажный трулло, превращённый в музей с аутентичной обстановкой. Здесь сохранились оригинальные предметы быта, мебель, посуда, одежда.
- Айя-Пиккола. Окажетесь в тихом жилом районе, где в труллях по-прежнему живут местные семьи.
- Церковь Святого Антония. Побываете в храме с конической крышей и особой атмосферой.
- Местные деликатесы и сувениры. Попробуете вино, ликёр из миндаля или фикусов, фокаччу, гигантские оливки и увидите изделия ручной работы от жителей города.
- Панорамные виды. Сделаете остановку на смотровых площадках и сфотографируетесь на фоне «леса белых грибов».
В поездке я расскажу:
- Почему дома в Альберобелло напоминают сказочные грибы и как их строили без раствора.
- Каким образом местные крестьяне обманывали государство, чтобы не платить налоги, — и делали это гениально.
- Как устроены трулли и почему их можно разобрать за 5 минут.
- Что означают загадочные символы на крышах — от христианских до языческих.
- Какие легенды и мифы живут в этом городе — про ведьм, заклинания и «дышащие» дома.
- Почему трулли стали уникальным явлением и как попали в список ЮНЕСКО.
- Как жили в труллях раньше и почему местные жители остаются здесь до сих пор.
Организационные детали
- Поездка проходит на байке Honda, Kymco 125 или аналогичной модели.
- За доплату могу организовать поездку на Vespa — для тех, кто хочет получить яркие кадры. Детали обсудим в переписке.
- В стоимость экскурсии включена небольшая дегустация местных продуктов (вино, сыр, оливки, хлеб). Обед в местной траттории оплачивается дополнительно по желанию. Можете взять с собой лёгкий перекус и воду.
- Дорога займёт около 3–4 часов в одну сторону с остановками, посещение Альберобелло — около 4 часов.
- Могу забрать вас также из Салерно или Неаполя. Детали обсудим в переписке.
- Есть возможность поехать на автодоме с более насыщенной программой. Подробности — также в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Амальфи
Провёл экскурсии для 13 туристов
Привет! Я — гид, рассказчик, немного друид, немного романтик. Живу среди гор, моря и легенд Амальфитанского побережья и каждый день открываю его заново — вместе с теми, кто ищет нечтоЗадать вопрос
