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и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный. Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя. Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия. В следующий раз решили брать экскурсию с моря) И не торопиться…