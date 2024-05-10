1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Porta Marina Superiore
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 400. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Амальфи и местам Италии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии