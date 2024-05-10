Выездные экскурсии из Амальфи

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Амальфи на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Амальфитанскому побережью с ветерком
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 400 за всё до 5 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Индивидуальная
2 часа
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Porta Marina Superiore
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Индивидуальная
2 часа
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
175 за всё до 10 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
  • A
    Aysel
    6 января 2024
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
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    еще более увлекательным, и мы полностью окунулись в атмосферу юга! Удобный трансфер от/до отеля, приятный бонус – вино! Очень довольны! 🌟

    Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, АтраниВосхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани
  • Е
    Елена
    13 октября 2023
    По Амальфитанскому побережью с ветерком
    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
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    и через Амальфи поехали в Равелло, потом нас по договоренности отвезли в Солерно. Дорога сама по себе прекрасна, но узкая, и были небольшие пробки, переходы между городками заняли много времени. В результате увидели два чудесных города южной Италии и услышали рассказ о них. Нам больше понравился Равелло, он находится достаточно высоко и вид из виллы Руффало открывается невероятный. Мне показалось, что стоимость экскурсии завышена из-за необходимости привлекать водителя. Сама экскурсия содержательная, информации много; не хватает времени для полного восприятия. В следующий раз решили брать экскурсию с моря) И не торопиться…

    Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Амальфитанскому побережью с ветерком
  2. Машина времени: путешествие в Помпеи
  3. Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
  4. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 400. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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