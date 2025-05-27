Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
9 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
2 ноя в 09:00
€275 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая.
Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен.
Я очень рекомендую эту экскурсию.
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в октябре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 275. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
