Я Яна

Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая.

Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен.

Я очень рекомендую эту экскурсию.