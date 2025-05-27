Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
€275 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая.
Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен.
Я очень рекомендую эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в сентябре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 175 до 275. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 2 ⭐ отзыва, цены от €175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь