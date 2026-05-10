Множество цивилизаций воевали за эти земли, и каждая оставила здесь свой отпечаток: города, музеи, виллы императоров, средневековые замки. Приглашаю вас полюбоваться сказочной красоты побережьем, насладиться традиционными местными угощениями и побывать в старинных соборах. Вы убедитесь, что атмосфера Амальфи — это душа и сердце южной Италии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €625 за экскурсию

8:00–10:00 — встреча в Амальфи или другом городе, например, в Неаполе и переезд в Амальфи

10:00–12:00 — Равелло, духовная родина Амальфи

Мы окажемся в одном из самых возвышенных и спокойных городков побережья, где ежегодно проходят фестивали классической музыки. Посетим:

собор Святого Пантелеймона Целителя 11 века

виллу Чимброне, где бывали Вагнер, Черчилль, Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди и Хиллари Клинтон

12:30–14:00 — Амальфи, историческое сердце побережья и бывшая морская республика

Осмотрим кафедральный собор Андрея Первозванного 9 века в арабо-мавританском стиле с мощами апостола

Прогуляемся по Старому городу

Вы полакомитесь местным специалитетом — мороженым в лимонах

14:00–14:30 — смотровые площадки и Фьорды ди Фуроре

При желании остановимся на кофе или аперитив.

14:30–16:00 — Позитано, артистический курорт

Вы побываете в компактном и живописном месте, где находятся виллы Софи Лорен, Лайзы Минелли и Игоря Стравинского. Мы погуляем по узким улочкам, полюбуемся побережьем со смотровых площадок, заглянем в бар на просекко или апероль.

Обед в рыбном ресторане с панорамным видом на море (по желанию)

17:00–19:00 — возвращение в Неаполь или другой город по согласованию

