Множество цивилизаций воевали за эти земли, и каждая оставила здесь свой отпечаток: города, музеи, виллы императоров, средневековые замки.
Приглашаю вас полюбоваться сказочной красоты побережьем, насладиться традиционными местными угощениями и побывать в старинных соборах. Вы убедитесь, что атмосфера Амальфи — это душа и сердце южной Италии.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — встреча в Амальфи или другом городе, например, в Неаполе и переезд в Амальфи
10:00–12:00 — Равелло, духовная родина Амальфи
Мы окажемся в одном из самых возвышенных и спокойных городков побережья, где ежегодно проходят фестивали классической музыки. Посетим:
- собор Святого Пантелеймона Целителя 11 века
- виллу Чимброне, где бывали Вагнер, Черчилль, Грета Гарбо, Жаклин Кеннеди и Хиллари Клинтон
12:30–14:00 — Амальфи, историческое сердце побережья и бывшая морская республика
- Осмотрим кафедральный собор Андрея Первозванного 9 века в арабо-мавританском стиле с мощами апостола
- Прогуляемся по Старому городу
- Вы полакомитесь местным специалитетом — мороженым в лимонах
14:00–14:30 — смотровые площадки и Фьорды ди Фуроре
При желании остановимся на кофе или аперитив.
14:30–16:00 — Позитано, артистический курорт
Вы побываете в компактном и живописном месте, где находятся виллы Софи Лорен, Лайзы Минелли и Игоря Стравинского. Мы погуляем по узким улочкам, полюбуемся побережьем со смотровых площадок, заглянем в бар на просекко или апероль.
Обед в рыбном ресторане с панорамным видом на море (по желанию)
17:00–19:00 — возвращение в Неаполь или другой город по согласованию
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota C- HR гибрид 2020 г, также по согласованию возможна экскурсия на машине класса люкс
- Я встречу вас в Амальфи или другом городе и после экскурсии отвезу обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на виллу Чиамброне €10 за чел., в собор Cвятого Андрея и собор Cвятого Пантелеймона — по €4 за чел. Билеты для меня оплачивать не нужно
- Обед, мороженое и прочие угощения — по желанию, средний чек на обед — €35–50 на чел.
- По запросу организую поездку для большего количества участников
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Амальфи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Я сибирячка, и уже 20 лет живу в Неаполе. У меня высшее экономическое образование и три итальянских института повышения квалификация в сфере туризма в Неаполе и Флоренции. Лицензированный гид, влюблённый в итальянскую жизнь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Нам все ооочень понравилось!
Светлана замечательный гид и невероятно душевный человек. С ней мы ощутили всю прелесть побережья. Время пролетело незаметно! Поездка превзошла наши ожидания! А сколько всего вкусного мы попробовали!!! Обязательно обратимся к Светлане еще. 1000% будем рекомендовать ее друзьям)
Светлана
Ответ организатора:
Благодарю!!
