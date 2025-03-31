Экскурсия по Бари предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых женщинах, повлиявших на историю города. Прогулка по старинным улочкам включает посещение базилики Святого Николая, где можно совершить ритуал на счастье. Истории о прекрасной Изабелле Арагонской и умнейшей Боне Сфорца раскроют вам новые грани Бари. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу старого города и его легенд

Описание экскурсии

Вы посетите Старый город с его уютными улочками, включая знаменитую «улицу орекьетте». Рассмотрите иконы мадонн и откроете загадочные, полные легенд уголки. Осмотрите базилику Святого Николая — покровителя незамужних девушек. И сможете совершить ритуал на счастье.

Вы узнаете о прекрасной Изабелле Арагонской, умнейшей Боне Сфорца и других известных женщинах, повлиявших на историю и культуру города. Также мы поговорим о современной жизни Старого Бари, в которой ключевую роль играют именно местные жительницы!