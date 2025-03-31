Экскурсия по Бари предлагает уникальную возможность узнать о знаменитых женщинах, повлиявших на историю города.
Прогулка по старинным улочкам включает посещение базилики Святого Николая, где можно совершить ритуал на счастье. Истории о прекрасной Изабелле Арагонской и умнейшей Боне Сфорца раскроют вам новые грани Бари. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу старого города и его легенд
Что можно увидеть
- Старый город
- Улица орекьетте
- Базилика Святого Николая
Описание экскурсии
Вы посетите Старый город с его уютными улочками, включая знаменитую «улицу орекьетте». Рассмотрите иконы мадонн и откроете загадочные, полные легенд уголки. Осмотрите базилику Святого Николая — покровителя незамужних девушек. И сможете совершить ритуал на счастье.
Вы узнаете о прекрасной Изабелле Арагонской, умнейшей Боне Сфорца и других известных женщинах, повлиявших на историю и культуру города. Также мы поговорим о современной жизни Старого Бари, в которой ключевую роль играют именно местные жительницы!
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бари
Провела экскурсии для 1311 туристов
Меня зовут Надежда, я живу в Бари c 2012 года, очень люблю и свой город, и весь регион Апулия — интереснейшее, ещё мало изведанное туристами место — и стараюсь «заразить» этой любовью и своих путешественников. На протяжении многих лет работаю в сфере туризма, увлекаюсь изучением иностранных языков и очень люблю показывать и рассказывать о своём городе.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
31 мар 2025
Очень рады, что для знакомства с Бари выбрали именно этот маршрут!
Надежда неспешный рассказчик и приятный собеседник, а это большая редкость в современном мире.
Особо увлекательна была история о современных женщинах древнего городка. Приезжайте и сами все узнаете из первых уст!
Надежда, еще раз благодарю от лица нашей компании за прекрасный день в Вашем обществе.
