Приглашаю в путешествие по двум городам, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных путешественников.
Мы отправимся в Альберобелло с волшебными белоснежными домами трулли и Локоротондо, известный своей ухоженностью и чистотой.
Вы прогуляетесь по милым улочкам, зайдёте в старинные церкви и по желанию купите изысканное местное вино.
Мы отправимся в Альберобелло с волшебными белоснежными домами трулли и Локоротондо, известный своей ухоженностью и чистотой.
Вы прогуляетесь по милым улочкам, зайдёте в старинные церкви и по желанию купите изысканное местное вино.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Альберобелло — трулли и церкви
Город входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдётесь по холмистым улицам исторического квартала и полюбуетесь шляпками трулли. Зайдёте в церковь Святого Антонио со сказочной архитектурой и церковь Святых Космы и Дамиана, где хранятся мощи этих медиков и покровителей Альберобелло.
Локоротондо — пейзажи и вино D.O.C.
Это один из самых красивых городков Италии. Он находится на высоте 900 метров над уровнем моря, и в нём есть немало точек с потрясающим видом на долину. Исторический центр очаровывает уютными улочками и симпатичными уголками, а ещё Локоротондо известен своим благородным вином категории D.O.C.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Opel Insignia 2021 года
- По запросу могу забрать вас из Монополи и Полиньяно-а-Маре. Детали уточняйте в переписке.
- По желанию вы купите ликёры, вина, фермерские продукты и товары местных умельцев
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Бари
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я профессиональный историк и доктор богословия, специализирующийся в области христианских древностей в Южной Италии. Являюсь лицензированным гидом, зарегистрированным в Европейском Союзе. Более 10 лет занимаюсь разработкой и проведением авторских экскурсий и интересных маршрутов по региону и не только. В наличии комфортабельный транспорт. С радостью и любовью поделюсь с вами историей, бытом, христианскими ценностями и колоритом Южной Италии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
15 мая 2024
Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
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