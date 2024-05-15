Приглашаю в путешествие по двум городам, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных путешественников. Мы отправимся в Альберобелло с волшебными белоснежными домами трулли и Локоротондо, известный своей ухоженностью и чистотой. Вы прогуляетесь по милым улочкам, зайдёте в старинные церкви и по желанию купите изысканное местное вино.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Альберобелло — трулли и церкви

Город входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы пройдётесь по холмистым улицам исторического квартала и полюбуетесь шляпками трулли. Зайдёте в церковь Святого Антонио со сказочной архитектурой и церковь Святых Космы и Дамиана, где хранятся мощи этих медиков и покровителей Альберобелло.

Локоротондо — пейзажи и вино D.O.C.

Это один из самых красивых городков Италии. Он находится на высоте 900 метров над уровнем моря, и в нём есть немало точек с потрясающим видом на долину. Исторический центр очаровывает уютными улочками и симпатичными уголками, а ещё Локоротондо известен своим благородным вином категории D.O.C.

Организационные детали