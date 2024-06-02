Пешие экскурсии-прогулки в Бари с экскурсоводом

Найдено 12 экскурсий в категории «Пешеходные» в Бари на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
125 за всё до 10 чел.
Николай Угодник и история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
Начало: Возле театра Маргерита
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Бари - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Реликвии Бари и быт местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Реликвии Бари и быт местных жителей
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
Завтра в 14:00
10 июня в 16:00
135 за всё до 4 чел.
Сказочный Альберобелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
130 за всё до 5 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
120 за всё до 15 чел.
Древняя Матера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Древняя Матера
Побродить по лабиринтам улиц, заглянуть в пещерные дома и узнать о городе с историей в 7 тысяч лет
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Христианский Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Христианский Бари
Начало: Возле отеля, по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Бари
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Атмосферный Бари, его святыни и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Бари, его святыни и легенды
Начало: По согласованию
Расписание: суббота и воскресенье с 09:00-18:00
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
125 за всё до 5 чел.
На место явления архангела Михаила
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
На место явления архангела Михаила
Начало: Ваш отель в Бари
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за человека
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
Бари: скрытые улочки, легенды и курьезы горожан
Начало: Площадь Феррарезе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140119 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikolay
    2 июня 2024
    Николай Угодник и история города
    Все супер!
  • И
    Илья
    8 мая 2024
    Николай Угодник и история города
    Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2024
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Спасибо Ольге за экскурсию! С утра лил дождь и она перенесла нам экскурсию на вторую половину дня. Дождь конечно не закончился…. но это не помешало увидеть Бари, ходили 3 часа… интересно, познавательно и без перегруза с датами.
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
  • И
    Ирина
    3 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
  • А
    Алексей
    9 февраля 2024
    Сказочный Альберобелло
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
  • И
    Ирина
    1 января 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.
  • М
    Маргарита
    20 декабря 2023
    Николай Угодник и история города
    Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2023
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Довольны, что взяли экскурсию, время с Ольгой, пролетело незаметно. Слушать было легко и интересно. Обошли старый город, познакомились с архитектурой
    читать дальше

    и жизнью местных жителей. Были в базилике Николая Чудотворца. Помимо исторических событий, Ольга помогла нам разобраться, когда проходят службы и как попасть к мощам Святого Николая. Для нас это было важно. Еще раз, огромное спасибо, за столь увлекательную экскурсию.

  • А
    Альбина
    7 октября 2023
    Волшебный Бари
    Галина мастер своего дела, очень интересный рассказчик и знаток города. Потрясающая экскурсия наполненная теплом истории и окружения.

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "Пешеходные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 119 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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