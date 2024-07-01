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справиться с культурным шоком, который мы пережили в день приезда. Юг Италии очень отличается от северной части страны и старый город с 3000-летней историей вызвал огромную палитру эмоций…. Благодаря нашему гиду, мы смогли посмотреть на старую часть города совершенно другими глазами и очень быстро адaптироваться. Экскурсия прошла в очень доброжелательной, непринужденной атмосфере и открыла для нас очень много исторических фактов. Посещение такого места однозначно требует гида, владеющего точными историческими справками и Тимофей прекрасно с этим справился. Время пролетело очень быстро и нам очень не хотелось расставаться с гидом. Искренне желаем Тимофею огромного количества заявок на экскурсии и если можно было бы что то изменить в нашем случае, то это только продолжительность экскурсии!!! Спасибо.