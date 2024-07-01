1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Старому городу Бари и его достопримечательностям
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Завтра в 13:00
7 июля в 08:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Завтра в 15:30
7 июля в 08:30
€134 за всё до 15 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Прогулка по старинному центру Бари, знакомство с Базиликой Святого Николая, Кафедральным собором и историческими площадями. (between 130-160 symbols)
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
160€136 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlena1 июля 2024Доброго времени суток каждому читателю! Наша экскурсия с Тимофеем была запланирована на следующий день после приезда и позволила очень быстро
- ААлена11 июня 2024Добрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивная атмосфера!
- ННаталья14 апреля 2024Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
- ИИрина3 апреля 2024Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
- ААльбина7 октября 2023Галина мастер своего дела, очень интересный рассказчик и знаток города. Потрясающая экскурсия наполненная теплом истории и окружения.
- ФФрида29 сентября 2023Катя интересный рассказчик, хороший экскурсовод. Остались только хорошие впечатления
- ННаталья30 июля 2023Услуги гида заказывали в последний момент, така как отменили групповую экскурсию. Остались очень довольны работой Алины. Она провела очень содержательную
- ЮЮлия28 апреля 2023Мы очень благодарны Алине за интересную экскурсию! Живое общение никогда не заменит информацию из Интернета о достопримечательностях города. Алина провела
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На выходные»
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