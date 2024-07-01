Экскурсии выходного дня в Бари

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бари на русском языке, цены от €134, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Старому городу Бари и его достопримечательностям
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Завтра в 13:00
7 июля в 08:00
134 за всё до 10 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Христианский Бари с магистром истории и доктором богословия: откройте тайны древнего города и его святых мест
Завтра в 15:30
7 июля в 08:30
134 за всё до 15 чел.
Бари - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Прогулка по старинному центру Бари, знакомство с Базиликой Святого Николая, Кафедральным собором и историческими площадями. (between 130-160 symbols)
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
160136 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alena
    1 июля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Доброго времени суток каждому читателю! Наша экскурсия с Тимофеем была запланирована на следующий день после приезда и позволила очень быстро
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    справиться с культурным шоком, который мы пережили в день приезда. Юг Италии очень отличается от северной части страны и старый город с 3000-летней историей вызвал огромную палитру эмоций…. Благодаря нашему гиду, мы смогли посмотреть на старую часть города совершенно другими глазами и очень быстро адaптироваться. Экскурсия прошла в очень доброжелательной, непринужденной атмосфере и открыла для нас очень много исторических фактов. Посещение такого места однозначно требует гида, владеющего точными историческими справками и Тимофей прекрасно с этим справился. Время пролетело очень быстро и нам очень не хотелось расставаться с гидом. Искренне желаем Тимофею огромного количества заявок на экскурсии и если можно было бы что то изменить в нашем случае, то это только продолжительность экскурсии!!! Спасибо.

  • А
    Алена
    11 июня 2024
    Волшебный Бари
    Добрый вечер! Спасибо за потрясающую экскурсию, очень интересно, познавательно и вдохновляюще! Прекрасная организация, приятная и позитивная атмосфера!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
  • И
    Ирина
    3 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
  • А
    Альбина
    7 октября 2023
    Волшебный Бари
    Галина мастер своего дела, очень интересный рассказчик и знаток города. Потрясающая экскурсия наполненная теплом истории и окружения.
  • Ф
    Фрида
    29 сентября 2023
    Волшебный Бари
    Катя интересный рассказчик, хороший экскурсовод. Остались только хорошие впечатления
  • Н
    Наталья
    30 июля 2023
    Бари - первое знакомство
    Услуги гида заказывали в последний момент, така как отменили групповую экскурсию. Остались очень довольны работой Алины. Она провела очень содержательную
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    экскурсию по удивительному городу Бари, познакомила со всеми основными достопримечательностями, провела по тайным улочкам, где мы смогли прочувствовать колорит этого старинного южного города. Спасибо Вам.

  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2023
    Бари - первое знакомство
    Мы очень благодарны Алине за интересную экскурсию! Живое общение никогда не заменит информацию из Интернета о достопримечательностях города. Алина провела
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    замечательную экскурсию по г. Бари, мы познакомились ближе с этим удивительным городом, узнали столько нового. Апулия- это сказочное место, спасибо Алине за живой, яркий рассказ, ответы, на наши многочисленные вопросы:), дельные советы, внимательное отношение к нашим пожеланиям во время экскурсии. Спасибо Вам большое, Алина, очень рады, что выбрали на сайте именно Вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в июле 2024
Сейчас в Бари в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 136 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 42 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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