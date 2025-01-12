Экскурсии Бари об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бари на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Николай Угодник и история города
Пешая
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
147 за всё до 5 чел.
Волшебный Бари
Пешая
36 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бари
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
134 за всё до 10 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Посетить два древних итальянских города и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
340 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    12 января 2025
    Волшебный Бари
    Рекомендую Катю как организатора и гида. 04.012025 у нас была автомобильно-пешеходная экскурсия Бари + Альберобелло + Локоротондо. Организация и маршрут были
    читать дальше

    идеальными. Катя интересный рассказчик и очень информированный гид, очень приятная в общении и заботливая о своих туристах. Нам все понравилось, большое спасибо, до встречи в Апулии!

  • Е
    Елизавета
    21 ноября 2024
    Волшебный Бари
    Очень понравилась экскурсия, прошли по всем самым интересным местам Бари, прогулка не утомительная. Катя дала отличные советы куда сходить после экскурсии. Большое спасибо, мы прекрасно провели время!
  • Я
    Яна
    5 ноября 2024
    Волшебный Бари
    Очень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удалась
    Очень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удаласьОчень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удалась
  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Николай Угодник и история города
    Благодарим Надежду за пешую экскурсию по Бари! Надежда - замечательный рассказчик, тактичный и приятный в общении человек, постаралась учесть все наши интересы. Очень рекомендуем!
  • С
    Светлана
    14 августа 2024
    Николай Угодник и история города
    Гид Надежда просто супер замечательная!!!!! Огромное спасибо за содержательную красивую прогулку по Бари!!!!!!!!!
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Николай Угодник и история города
    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
    читать дальше

    Бари прекрасный вариант экскурсия. Всем советую посетить однозначно храм с останками Николая чудотворца, в церковной лавке купить свечи(запах волшебный), ладанки и миру!!!! А вот покупать макароны местных умельцев не советую - крупные формы красивые, но через пару дней все покрылись плесенью!!!!! Берите маленькие - они плотные и вкусненькие. Порт находится в пешей доступности от исторической части, вполне возможно изучить карту и прогуляться самостоятельно. Все рядом и логично расположено. Недалеко расположены современные кварталы с магазинами популярными, можно найти хорошие вещи со скидками.

    Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездомБари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Николай Угодник и история города
  2. Волшебный Бари
  3. Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Сколько стоит экскурсия по Бари в январе 2025
Сейчас в Бари в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 340. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
Экскурсии на русском языке в Бари (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 110 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март