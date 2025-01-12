2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Николай Угодник и история города: индивидуальная экскурсия по Бари
Исторический центр Бари: базилика Николая Угодника, чудотворная колонна и швабский замок. Узнайте о Николае Угоднике и современной жизни Старого Бари
Начало: Возле театра Маргерита
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€147 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бари
Погружение в атмосферу Бари: от христианских реликвий до современных площадей. Узнайте о легендах и традициях этого колоритного города
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
€134 за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Альтамура + Матера (из Бари на авто)
Посетить два древних итальянских города и прикоснуться к их многовековой истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий12 января 2025Рекомендую Катю как организатора и гида. 04.012025 у нас была автомобильно-пешеходная экскурсия Бари + Альберобелло + Локоротондо. Организация и маршрут были
- ЕЕлизавета21 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, прошли по всем самым интересным местам Бари, прогулка не утомительная. Катя дала отличные советы куда сходить после экскурсии. Большое спасибо, мы прекрасно провели время!
- ЯЯна5 ноября 2024Очень понравилась экскурсия, узнали много исторических фактов и успели попробовать новые вкусы новых блюд, экскурсия удалась
- ССергей11 сентября 2024Благодарим Надежду за пешую экскурсию по Бари! Надежда - замечательный рассказчик, тактичный и приятный в общении человек, постаралась учесть все наши интересы. Очень рекомендуем!
- ССветлана14 августа 2024Гид Надежда просто супер замечательная!!!!! Огромное спасибо за содержательную красивую прогулку по Бари!!!!!!!!!
- ЕЕлена4 августа 2024Бари - честно не знаю какие искушенные туристы сюда приезжают целенаправленно, не проездом Прогуляться было интересно, за короткое время познакомиться с
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Бари в январе 2025
Сейчас в Бари в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 340. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.51 из 5
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