Семейные развлекательные экскурсии Бари

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Бари на русском языке, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебный Бари
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
27 отзывов
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
125 за всё до 10 чел.
Николай Угодник и история города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
Начало: Возле театра Маргерита
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 5 чел.
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
290 за всё до 4 чел.
Бари - первое знакомство
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Реликвии Бари и быт местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Реликвии Бари и быт местных жителей
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
Завтра в 14:00
10 июня в 16:00
135 за всё до 4 чел.
Сказочный Альберобелло
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
130 за всё до 5 чел.
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
120 за всё до 15 чел.
Гастрономический тур по Итрийской долине
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikolay
    2 июня 2024
    Николай Угодник и история города
    Все супер!
  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
    Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
  • И
    Илья
    8 мая 2024
    Николай Угодник и история города
    Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 апреля 2024
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Спасибо Ольге за экскурсию! С утра лил дождь и она перенесла нам экскурсию на вторую половину дня. Дождь конечно не закончился…. но это не помешало увидеть Бари, ходили 3 часа… интересно, познавательно и без перегруза с датами.
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
  • И
    Ирина
    3 апреля 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
  • А
    Алексей
    9 февраля 2024
    Сказочный Альберобелло
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
    Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
  • И
    Ирина
    1 января 2024
    Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
    Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.
  • М
    Маргарита
    20 декабря 2023
    Николай Угодник и история города
    Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.
  • Т
    Татьяна
    18 октября 2023
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Довольны, что взяли экскурсию, время с Ольгой, пролетело незаметно. Слушать было легко и интересно. Обошли старый город, познакомились с архитектурой
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    и жизнью местных жителей. Были в базилике Николая Чудотворца. Помимо исторических событий, Ольга помогла нам разобраться, когда проходят службы и как попасть к мощам Святого Николая. Для нас это было важно. Еще раз, огромное спасибо, за столь увлекательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2024
Сейчас в Бари в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 162 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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