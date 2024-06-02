N Nikolay Николай Угодник и история города Все супер!

М Максим Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊

И Илья Николай Угодник и история города Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!

Т Татьяна Реликвии Бари и быт местных жителей Спасибо Ольге за экскурсию! С утра лил дождь и она перенесла нам экскурсию на вторую половину дня. Дождь конечно не закончился…. но это не помешало увидеть Бари, ходили 3 часа… интересно, познавательно и без перегруза с датами.

Н Наталья Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸

И Ирина Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.

А Алексей Сказочный Альберобелло Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…

И Ирина Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.

М Маргарита Николай Угодник и история города Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.