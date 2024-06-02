1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный Бари
Шаг за шагом раскрыть главные и секретные места столицы Апулии на насыщеной обзорной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Николай Угодник и история города
Святыни Бари и обзорная прогулка по центру
Начало: Возле театра Маргерита
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Бари - в Альберобелло и Локоротондо
Увидеть красоту провинций Италии
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€290 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Бари - первое знакомство
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Реликвии Бари и быт местных жителей
Экскурсия к мощам Николая Чудотворца и путешествие по старинным улочкам города
Завтра в 14:00
10 июня в 16:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Альберобелло
Прогулка по колоритному южному городку и знакомство с домиками-трулло
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христианский Бари - с магистром истории и доктором богословия
Обзорная экскурсия по интереснейшему, но малоизвестному светским путешественникам городу
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур по Итрийской долине
Начало: По договаренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikolay2 июня 2024Все супер!
- ММаксим15 мая 2024Спасибо Тимофею, за прекрасную экскурсию. . Было познавательно и очень комфортно 👍🏻. Надеемся ещё вернуться 😊
- ИИлья8 мая 2024Потрясающая экскурсия! Интересно и ненавязчиво. Как будто погуляли со знакомой. Всем рекомендую!
- ТТатьяна20 апреля 2024Спасибо Ольге за экскурсию! С утра лил дождь и она перенесла нам экскурсию на вторую половину дня. Дождь конечно не закончился…. но это не помешало увидеть Бари, ходили 3 часа… интересно, познавательно и без перегруза с датами.
- ННаталья14 апреля 2024Необычный Город с тысячной историей, а Главное конечно же Мощи Николая Чудотворца 🙏 Низкий поклон Тимофею за Интересные факты Святого а также историй одного из самых старинных города. Благодарю 🌸🌸🌸
- ИИрина3 апреля 2024Тимофей очень доброжелательный, пунктуальный и внимательный к нуждам туристов.
- ААлексей9 февраля 2024Место очень красивое, особенно вечером. Экскурсия очень интересная. Всем рекомендуем его посетить…
- ИИрина1 января 2024Добрый день! Все прошло замечательно, много информации, интересная подача, доброжелательная атмосфера. Тимофею наши самые наилучшие пожелания в Новом году! Обязательно порекомендую друзьям, которые захотят посетить эти места.
- ММаргарита20 декабря 2023Нам очень понравилась экскурсия. Надежда приятный и профессиональный гид. Не было проблем поменять время экскурсии. . Надежда очень отзывчива,помогала нам по любому другому вопросу. Спасибо ей за это! С уважением Маргарита.
- ТТатьяна18 октября 2023Довольны, что взяли экскурсию, время с Ольгой, пролетело незаметно. Слушать было легко и интересно. Обошли старый город, познакомились с архитектурой
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Можно с детьми»
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