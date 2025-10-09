-
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация
Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы
Путешествие по древнему району Сасси в Бари
Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Увлекательная прогулка по Бари
Откройте для себя уникальные уголки Бари: от средневековых улиц до базилики Николая Чудотворца. Узнайте секреты города и попробуйте местные деликатесы
