Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бари на русском языке, цены от €131, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 10% 12 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа Начало: Piazza Ferrarese €131 €145 за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Сказочный Альберобелло: домики-трулло, панорамы и дегустация Погрузитесь в атмосферу сказочного Альберобелло! Увидите уникальные домики-трулло, полюбуетесь панорамой города и попробуете местные деликатесы €147 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Путешествие по древнему району Сасси в Бари Путешествие в Матеру из Бари откроет перед вами древний город с его уникальными пещерными домами и церквями. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего €215 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Увлекательная прогулка по Бари Откройте для себя уникальные уголки Бари: от средневековых улиц до базилики Николая Чудотворца. Узнайте секреты города и попробуйте местные деликатесы Начало: У Швабского замка €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Бари

