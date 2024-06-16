Экскурсии выходного дня в Бергамо

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бергамо на русском языке, цены от €147, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бергамо
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
до 2 чел.
4.5 часа
72 отзыва
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
230196 за всё до 2 чел.
Бергамо сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
2.5 часа
42 отзыва
Бергамо сквозь века: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
147 за всё до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
7 часов
Прогулка над озером Изео (из Бергамо): треккинг и панорамы
Индивидуальная экскурсия с треккингом вдоль озера Изео. Полюбуйтесь природой, альпийскими лугами и уникальными геологическими образованиями
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Мы с Аленой гуляли еще в ноябре! И так получилось, что гуляли с утра и до позднего вечера. Время не
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    было ограничено. Алена потрясающе знает историю и город! И заряжает Вас своей энергетикой и подходом! Мы посмотрели и верхний город и нижний! Уже темнело, а мы никак не могли расстаться! Рекомендуем! Алена, спасибо большое за чудесные воспоминания!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Нам экскурсия понравилась. Алёна очень приятный и знающий город экскурсовод.
  • А
    Анатолий
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Бергамо
    Для наших 2-х семей такой выбор подачи материала был самый лучший. Неторопясь в ходе более 6-и часовой прогулки мы ознакомились
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    в целом с основными и наиболее важными достопримечательностями в Бергамо. Помимо этого - многчисленные панорамные виды и прогулка по тенистым аллеям. Алена помогла нам и в решении бытовых проблем и с заказом транспорта до аэропорта, а также предоставила всю необходимую инофрмацию для дальнейших прогулок по Бергамо и посещения озера Гарда. Будем рекомендовать нашим родным и друзьям повстречаться в Бергамо с Аленой.

  • Е
    Евгения
    13 апреля 2024
    Бергамо сквозь века
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места. Однозначно рекомендую этого гида!
    Прекрасная экскурсия. Город красивый и достоин изучения. Олена интересно рассказывала исторические факты и показала интереснейшие места
  • О
    Оксана
    27 марта 2024
    Бергамо сквозь века
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный мир этого чудесного города! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать Лену знакомым.
    Я благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесныйЯ благодарна Елене за оперативную организацию экскурсии. Содержательно, в манере лёгкой беседы Лена увлекает в чудесный
  • А
    Алексей
    26 марта 2024
    Бергамо сквозь века
    спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо в категории «На выходные»

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  1. Знакомьтесь, Бергамо
  2. Бергамо сквозь века
  3. Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в июле 2024
Сейчас в Бергамо в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
Экскурсии на русском языке в Бергамо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 114 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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