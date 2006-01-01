Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

Услуга индивидуального трансфера из аэропорта Болоньи предоставляется по предварительному заказу. Цена зависит от конкретного курорта на Адриатике куда Вы направляетсесь и от количества человек. До места Вашего отдыха Вас доставит профессиональный водитель 🚗 на комфортабельном автомобиле 🚘. В здании аэропорта, по прилету, водитель Вас встретит с табличкой.
Начало и место завершения
🚩 Bologna
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.