Фотопрогулка по загадочной Болонье

Погрузитесь в атмосферу Болоньи и сохраните яркие моменты на профессиональных фотографиях! В ходе прогулки посетите Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, комплекс Санто-Стефано и знаменитые Две башни.
Уникальные кадры на фоне исторических достопримечательностей и живописных улиц города останутся с вами на долгие годы. В течение 5-7 дней получите около 60 обработанных снимков. Возможна помощь с арендой вечернего платья и визажистом. Предоплата обязательна
Уникальные кадры на фоне исторических достопримечательностей и живописных улиц города останутся с вами на долгие годы. В течение 5-7 дней получите около 60 обработанных снимков. Возможна помощь с арендой вечернего платья и визажистом. Предоплата обязательна
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 📅 Индивидуальный маршрут
- 💃 Возможность аренды платья
- 📧 Быстрая обработка снимков
- 💄 Помощь визажиста
Что можно увидеть
- Пьяцца Маджоре
- Фонтан Нептуна
- Комплекс Санто-Стефано
- Две башни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Я буду ловить вас в объектив у главных достопримечательностей. В программе:
- Пьяцца Маджоре — центральная площадь, самое узнаваемое место в Болонье.
- Фонтан Нептуна. Я расскажу, как он поверг публику в шок в 16 веке и почему до сих пор считается одним из главных символов города.
- Комплекс Санто-Стефано. Вы узнаете, что было на этом намоленном месте в дохристианские времена.
- Две башни, олицетворяющие точку максимального развития Болоньи в эпоху Средневековья.
Могу продумать для вас индивидуальный маршрут с посещением других живописных локаций.
Организационные детали
- Снимаю на беззеркальную камеру Sony a9 II
- В течение 5-7 дней после прогулки вы получите около 60 обработанных фотографий в формате JPG. Вышлю на электронную почту или дам ссылку на облачное хранилище.
- При необходимости помогу с арендой вечернего платья и контактами визажиста для создания образа. Подробности — в переписке.
- Чтобы экскурсия состоялась, нужно внести предоплату на сайте минимум за трое суток до начала
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У фонтана Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Болонье
Провёл экскурсии для 74 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Болоньи
Похожие экскурсии из Болоньи
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.