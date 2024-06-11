Фотопрогулка по загадочной Болонье

Оцените красоту Болоньи и запечатлейте незабываемые моменты с профессиональным фотографом. Лучшие декорации для семейных, романтических и сольных снимков
Погрузитесь в атмосферу Болоньи и сохраните яркие моменты на профессиональных фотографиях! В ходе прогулки посетите Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, комплекс Санто-Стефано и знаменитые Две башни.

Уникальные кадры на фоне исторических достопримечательностей и живописных улиц города останутся с вами на долгие годы. В течение 5-7 дней получите около 60 обработанных снимков. Возможна помощь с арендой вечернего платья и визажистом. Предоплата обязательна

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🏛️ Знаковые достопримечательности
  3. 📅 Индивидуальный маршрут
  4. 💃 Возможность аренды платья
  5. 📧 Быстрая обработка снимков
  6. 💄 Помощь визажиста

Что можно увидеть

  • Пьяцца Маджоре
  • Фонтан Нептуна
  • Комплекс Санто-Стефано
  • Две башни
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Фотопрогулка по загадочной Болонье
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я буду ловить вас в объектив у главных достопримечательностей. В программе:

  • Пьяцца Маджоре — центральная площадь, самое узнаваемое место в Болонье.
  • Фонтан Нептуна. Я расскажу, как он поверг публику в шок в 16 веке и почему до сих пор считается одним из главных символов города.
  • Комплекс Санто-Стефано. Вы узнаете, что было на этом намоленном месте в дохристианские времена.
  • Две башни, олицетворяющие точку максимального развития Болоньи в эпоху Средневековья.

Могу продумать для вас индивидуальный маршрут с посещением других живописных локаций.

Организационные детали

  • Снимаю на беззеркальную камеру Sony a9 II
  • В течение 5-7 дней после прогулки вы получите около 60 обработанных фотографий в формате JPG. Вышлю на электронную почту или дам ссылку на облачное хранилище.
  • При необходимости помогу с арендой вечернего платья и контактами визажиста для создания образа. Подробности — в переписке.
  • Чтобы экскурсия состоялась, нужно внести предоплату на сайте минимум за трое суток до начала

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У фонтана Нептуна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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