Фотопрогулка по загадочной Болонье

Погрузитесь в атмосферу Болоньи и сохраните яркие моменты на профессиональных фотографиях! В ходе прогулки посетите Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, комплекс Санто-Стефано и знаменитые Две башни. Уникальные кадры на фоне исторических достопримечательностей и живописных улиц города останутся с вами на долгие годы. В течение 5-7 дней получите около 60 обработанных снимков. Возможна помощь с арендой вечернего платья и визажистом. Предоплата обязательна

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Болонье

Евгений Ваш гид в Болонье

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Я буду ловить вас в объектив у главных достопримечательностей. В программе:

Пьяцца Маджоре — центральная площадь, самое узнаваемое место в Болонье.

— центральная площадь, самое узнаваемое место в Болонье. Фонтан Нептуна . Я расскажу, как он поверг публику в шок в 16 веке и почему до сих пор считается одним из главных символов города.

. Я расскажу, как он поверг публику в шок в 16 веке и почему до сих пор считается одним из главных символов города. Комплекс Санто-Стефано . Вы узнаете, что было на этом намоленном месте в дохристианские времена.

. Вы узнаете, что было на этом намоленном месте в дохристианские времена. Две башни, олицетворяющие точку максимального развития Болоньи в эпоху Средневековья.

Могу продумать для вас индивидуальный маршрут с посещением других живописных локаций.

Организационные детали