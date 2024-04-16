1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погулять по великолепных площадям и увидеть главные достопримечательности исторического центра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брешиа: античная, средневековая, современная
Пройтись по эпохам в истории города с гидом - родственницей Папы Римского
Начало: На площади piazza Vittoria
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брешиа - «Львица Италии»
Узнать, чем славится город, и познакомиться с его роскошной архитектурой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша16 апреля 2024Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)
- ННаталья29 марта 2024Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏
- JJulia19 октября 2023Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
- ААйнур26 октября 2022Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по площадям Брешии! Ольга прекрасный рассказчик, интересно было всем - и детям, и взрослым! С удовольствием вернулись бы и прогулялись еще раз с Ольгой по Брешии!
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Брешиа в июне 2024
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