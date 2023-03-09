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Описание
Что вас ожидает:
Еда Этрусков.
Гора Фьезоле обладает какой-то магической силой. Сюда тянуло Медичей, а теперь тех кто разъезжает на Феррари. Поэтому и я предлагаю тебе, дорогой путешественник, посетить это прекрасное место. Но мы не просто будем гулять и наслаждаться шикарными панорамами на город и Тоскану, а также у тебя будет возможность попробовать еду этрусков и знаменитое сладкое печенье, которое готовится только в Фьезоле и по секретному рецепту.
Когда будешь подниматься на автобусе в гору, не забывай смотреть по сторонам. Билет стоит 1.5 EUR, автобус №7 отвезёт тебе из центра города в Фьезоле. Не волнуйся, это конечная остановка, поэтому ты не перепутаешь. А я уже буду тебя ждать там, на остановке в центре площади Фьезоле.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед
Музей
Место начала и завершения?
площадь Фьезоле, остановка
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота 12:00, 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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