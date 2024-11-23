2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Микеланджело
Начало: Piazza San Marco
Расписание: По субботам в 9:00
23 ноя в 09:00
30 ноя в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Древняя Этрурия - современная Тоскана
Начало: Площадь Фиезоле
Расписание: 9.00-11.30/ 17.00-19.00
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
€100 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
10 картин, которые надо увидеть во Флоренции
Начало: Станция
Расписание: Ежедневно с 8.30-11.00/ 16.00-18.00
11 фев в 09:00
12 фев в 09:00
€120 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На автобусе»
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